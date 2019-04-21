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İngiltere'yi karıştıran eylem! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2019 03:41 | Son Güncelleme

İngiltere polisi başkent Londra’da gerçekleştirilen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.

İngiltere'yi karıştıran eylem! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi başkent Londra’da Extinction Rebellion isimli çevreci kampanya oluşumu tarafından düzenlenen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.

"YASADIŞI PROTESTONUZA SON VERİN"

Londra Büyükşehir Polis Teşkilatı Komisyon Üyesi Cressida Dick, çevreci eylemcilerin protestoları ile çok büyük kargaşaya yol açtıklarını belirterek, “Protestoculara bir mesajım var, lütfen yasal olarak eylem yapabileceğiniz ‘Mermer Kemer’e gidin. Bu yasadışı protestonuza son verin. Mermer Kemer’e gitmek istemiyorsanız da evinize gidin” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra protesto

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