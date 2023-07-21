İngiltere'yi sarsan iddia! 'Bir Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradım!'

Avrupa'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler; yeni sezonu iple çekerken, İngiltere'de ortaya atılan iddia futbol gündemini sarstı. Gerçek adını açıklamak istemeyen ve Chloe takma adıyla İngiliz basınına bir röportaj veren kadın, 8 yıl önce bir Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradığını ifade etti.

Daily Mail'in haberine göre Chloe; 8 yıl önce 19 yaşındayken katıldığı bir ev partisinde tecavüze uğradı ve ona bu cinsel saldırıda bulunan kişi bir Premier Lig futbolcusuydu.

Polise ya da ailesine olaydan bahsetmediği aktarılan Chloe, son dönemde bazı futbolcular hakkında çıkan cinsel istismar suçlamalarını gördükten sonra konuşmaya karar verdiği belirtildi.

Chloe, olay gününde yaşadıklarını şöyle anlattı;

"ONA KARŞI İLGİ DUYMADIM"

"Partiye katıldığında söylediği ilk şey futbol oynadığıydı. Ben ona karşı herhangi bir ilgi duymadım. Eve geldiğinde onun bir pislik olduğunu düşündüm."

"KAPIYI KAPATMA DEDİM"

"İnsanlar partide içiyor ve eğleniyordu. Ben o gün sadece bir duble içki içtim. Hayatımın o döneminde alkol kullanımımı idare edebiliyordum. Gecenin ilerleyen vakitlerinde ben, ev arkadaşım ve Premier Lig futbolcusu aynı odadaydık. Ev arkadaşım odadan çıkarken ona, 'Kapıyı kapatma' dedim. Çünkü bir şey olmayacaktı. Futbolcuyla cinsel bir şeyler yaşamak istemedim. Daha sonra yaşanan şeyleri zihnimde eşleştirmek ve kelimelere dökmek benim için oldukça zor. Ev arkadaşımın odama gelerek kapıya vurmasını, 'Neler oluyor?' demesini ve futbolcunun cinsel bölgesini bir yastıkla kapatarak onu içeriye almasını hatırlıyorum. Kapıyı açmasına şaşırmıştım."

"BENİ FİLME ALMIŞ"

"Yataktaydım ve hareket edemiyordum. Elbisem yukarı kaymıştı ancak hala üstümdeydi. Seks yapmak istesem elbisem neden böyle olsun ki? Ne olduğunu anlayamadan, bana saldırısını filme aldığını öğrendim. Olanları duyan arkadaşımın geliş sebebinin ise yaşananları sorgulamak olduğunu duydum. O gece sarhoş olacak kadar alkol almadığıma eminim. İşin içinde başka bir şey vardı. Saldırı sonrasında gece kulübüne gittiğimi hatırlıyorum. O gece dışarı nasıl çıktım, bilmiyorum."

"PANİK ATAK GEÇİRDİM"

"Bana saldıran futbolcu, erkek arkadaşım Sam'in Premier Lig'de desteklediği takıma karşı oynayacak duruma geldi. İlişkimizin bu noktasında, panik atak geçirdim. İlişkimiz etkileniyordu. O maça beraber gidecektik ve ben katılmamak için bahaneler üretmeye başladım. Sam'in onu izleyecek olmasına dayanamadım."

