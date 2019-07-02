İngiltere'yi şaşkına çeviren olay! İniş yapan yolcu uçağından evin bahçesine ceset düştü!

Kaçak yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu.Bugüne kadar ise 4 Türk vatandaşının da iniş takımlarında yaptıkları yolculuk ölümle sonuçlanmıştı. 2013 yılında İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanına indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu.Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömüre ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Nairobi Havalimanından bugün yerel saatle 09:43de Londraya gelmek üzere havalanan Kenya Havayollarının KQ100 sefer sayılı uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londrada Clapham bölgesinde Offerton caddesindeki bir evin bahçesine düştü. Kenya Havayollarına ait Boeing 787-8 tipi uçağı 6 bin 840 kilometrelik uçuşun son aşamasında Heathrow Havalimanına inmek için iniş takımlarını açtı. Bu sırada iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan kaçak bir erkek yolcunun cansız bedeni, uçağın iniş takımı bölmesinden Londra'daki bir evin bahçesine düştü.