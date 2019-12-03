İngiltere'den Nepal'e yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e doğru çıktığı yolculuğuna, rotası üzerindeki İstanbul'da mola vererek devam ediyor.

Eşyalarını, vücuduna bağlayarak çektiği mini karavanında taşıyan Pope, iki gün önce akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Avcılar'dan D-100 Karayolu üzerinden Şirinevler'e gelen Pope, sahil yoluna dönmek için Bakırköy istikametine yöneldi.

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu karşısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pope, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türk insanlarını tanıdığım için çok mutluyum." dedi.

Türkiye'ye gelmek için 12 ülke geçtiğini belirten Rosie Swale Pope, bir hafta dinlendikten sonra Gürcistan'a devam edeceğini dile getirdi.

Zaman zaman yeşillik alanlarda ve benzin istasyonlarında dinlendiğini anlatan Pope, şöyle devam etti:

"72 yaşındayım. Çok genç olduğumu düşünüyorum. Bu yolculuğu yapmaktan çok gururluyum. Bunu yapacağıma inanıyorum. Sadece inanmak yeterli bunun için. İki yıl önce eşimi kaybettim. Benim eşim Nepal'e gitmeyi çok istedi, fakat gidemedi. Nepal'de depremden dolayı insanlar öldü. Evler yıkıldı. Oradaki yetişkinlere ve oradaki çocuklara yardım için oraya gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Fantastik ve güzel insanlarla karşılaşıyorum. Kırmızı bir arabayla yolculuk yapıyorum ama sadece arabayla değil; bazen gittiğim ülkelerde arabamı bırakıyorum."