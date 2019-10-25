Mynet Trend

İnme riskine karşı 6 etkili öneri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 25.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Tüm dünyada ölüm riski oluşturan nedenler arasında üçüncü sırada yer alan inme (beyin felci), kalıcı hasar bırakmada ise başı çekiyor. Peki, inme riskine karşı neler yapılmalı ne gibi önlemler alınmalı? İşte tüm merak edilenler...

İnme riskine karşı 6 etkili öneri!

Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı “İnme gibi beyin hastalıklarının en önemli sonuçlarından birisi, sağ kalabilenlerin bakım hastası olma riski taşımasıdır. Bakım hastası olunduğundan bunun getireceği ruhsal, ailevi ve ekonomik sorunlar çok daha fazla olacaktır. İnmeye karşı değiştiremediğimiz genetik faktörler olsa da, değiştirilebilir faktörler de mevcut. Bu risk faktörleri değiştirilebilir, kontrol edilebilir ya da tedavi edilebilir durumları içermektedir. Bunlara dikkat edersek inmeden büyük ölçüde korunabiliriz” diyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı 29 Ekim Dünya İnme Günü kapsamında yaptığı açıklamada, inme riskine karşı 6 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

TANSİYONUNUZU DENGEDE TUTUN

2

Yüksek tansiyon beyin damarları duvarını bozarak damar sertliğine yol açıyor. Bu durum pıhtı oluşumuna neden olup pıhtı ile damar tıkanması meydana gelebiliyor. Sonuçta beyin doku hasarı oluştuğu için felç denilen bulgular ortaya çıkıyor. Diğer yandan aşırı olarak tansiyon düşüklüğü de istenilen bir durum değil. Tansiyon düştüğünde beyinin beslenmesi yine bozulacağı için felç gibi tehlikelere açık olunuyor. Bu nedenle tansiyonun kişiye özel ihtiyaca göre ayarlanması ve dengede tutulması önemli.

KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL EDİN

Diyabet, damar duvarını bozarak damar sertliğine yol açıyor. Bu da, yüksek tansiyonda olduğu gibi pıhtı oluşumuna neden olup inmeye zemin hazırlayabiliyor. Aynı şekilde düşük şeker düzeyi beynin enerjisiz kalmasına neden olarak inme riskini artırabiliyor. Bu nedenle kan şekerini iyi bir şekilde kontrol edebilmeniz, tedavinizi aksatmamanız gerekiyor.

KOLESTROLÜNÜZE DİKKAT EDİN

4

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı “Kolesterol düzeyi, üstünde en çok tartışılan konulardan biridir. Diğer risk faktörlerinin mevcut olduğu hastalarda inme riskini arttırdığını biliyoruz. Kolesterol bakımından kişinin özelliklerine uygun bir düzey tutturmaya çalışmak en iyisi olacaktır. İlaç kullanımı ihtiyacı diğer risk faktörlerinin varlığı ile çok ilişkilidir” diyor.

STRESİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN

5

Yapılan çalışmalar; stresin sadece ruhsal halimizi değil, fiziğimiz ve kimyamızı da bozan bir faktör olduğunu gösteriyor. Stres uygun şiddette olduğu zaman kişiyi geliştiren ve başarılı kılan bir faktör, ancak kimileri stresi yönetebilirken kimileri tam anlamıyla strese yenik düşüyor. Stresin hayatımızı etkilememesi için stresin oluşturan durumlarla insanı mutlu eden durumların bir denge halinde olması ve stresi yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.

FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN

1

Beyin damar hastalıkları bakımından son yıllarda risk faktörleri içine alınan fazla kilolar, birçok hastalığa zemin hazırlıyor ki inme de bunlardan biri. Sofradan doymadan kalkmak prensibi obeziteden korunmak için iyi bir yol olarak görülüyor. Stres kontrolü doğru yapıldığında obezite riski de azaltılabiliyor. Stres yemek yeme ihtiyacını özellikle karbonhidrat ve şeker olarak artırıyor.

SİGARAYI BIRAKIN

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı “Risk faktörleri arasında en riskli olan sigaradır. Sigaranın beyin damarlarını ileri derecede harap ettiğini çok net biliyoruz. Sigaranın diğer bir önemi sadece içen kişi için değil yakın çevrede bulunanları da olumsuz etkilemesidir. Gerekirse sigarayı bırakmak için uzman desteği alın” diyor.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
İşte ünlülerin güzellik sırrıİşte ünlülerin güzellik sırrı
Kulak, burun, boğaz cerrahisinde teknolojik yenilikler Kulak, burun, boğaz cerrahisinde teknolojik yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inme İNME RİSKİ inme riskine karşı alınacak önlemler

En Çok Okunan Trend Haberler

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzelliğin sırrı porselen cilt uygulamasında

İşte ünlülerin güzellik sırrı

Kulak, burun, boğaz cerrahisinde teknolojik yenilikler

Kulak, burun, boğaz cerrahisinde teknolojik yenilikler

Burnu, gözleri ve kafatası olmadan doğdu! Doktor açığa alındı

Burnu, gözleri ve kafatası olmadan doğdu! Doktor açığa alındı

Varis tedavisi nasıl olur? Varis belirtileri nelerdir? Varis nasıl önlenir? Varis tedavisinde ameliyatsız yöntemler neler?

Öğretmen hastalığı olarak biliniyor! Tek çözüm ameliyat değil

Ben kontrolünün tam zamanı!

Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!

Mide yanması neden olur? Midedeki acı neden olur? Reflü nedir? Reflü neden olur? Reflü tedavisi

Onlarca kişi aynı sorunu yaşıyor! Midedeki acı nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.