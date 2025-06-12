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İnsan boyutlarındaki Labubu bebeği rekor fiyata satıldı!

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından on yıl önce yaratılan Labubu bebeği Çin'deki bir müzayede de rekor fiyata alıcı buldu.

İnsan boyutlarındaki Labubu bebeği rekor fiyata satıldı!

Çinli bir müzayede evi insan boyutlarındaki bir Labubu bebeği bu hafta rekor fiyata, 1,08 milyon yuana (150.324 dolar; 110.465 sterlin) satıldığını açıkladı.

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131 cm uzunluğundaki heykelcik, Pekin'deki Yongle Uluslararası Müzayedesinde satıldı. Müzayedeci, bunun şu anda türünün dünyadaki en pahalı oyuncağı olduğunu söyledi.

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Labubu bebekleri, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından on yıl önce yaratılan ve son yıllarda bir dizi ünlünün desteğiyle popülerliği artan ilginç ilginç karakterlerdi. Çinli oyuncak şirketi Pop Mart tarafından satılan Labubu bebeklerinin fiyatı genellikle 50 yuan civarında. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı stantlarda 48 adet ürün satışa sunuldu. Müzayede evi toplamda 3,37 milyon yuan gelir elde edildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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