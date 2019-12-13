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İnsan nesli tükeniyor mu? Şaşırtıcı sonuçlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürüttükleri çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. İşte o sonuçlar...

İnsan nesli tükeniyor mu? Şaşırtıcı sonuçlar...

Bilim dünyası, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle insan neslinin tükenme ihtimali hesaplandı.

İNSANLIĞIN TÜKENME İHTİMALİ 14 BİNDE 1

Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi. Yapılan çalışmada insanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1 olarak hesaplandı.

İnsan neslinin tükenmesinin bu 14 binde 1'lik ihtimali, bir insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali olan 700 binde 1'den çok daha yüksek bir oran. Hatta bir insanın köpekbalığı saldırısına uğramasının bile insanlığın neslinin sona erecek olmasından daha uzak bir ihtimal olduğu açıklandı.

İNSANLIĞIN SONUNU DOĞA OLAYLARI GETİREBİLİR

Ekip, insanlığın sonunu getirebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor. Ancak insan eliyle meydana gelebilecek felaketler olan nükleer savaş, iklim değişikliği ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi olaylar da insan neslinin sona ermesine neden olabilir.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Nesli tükense keşke ama zor .
kıyamet kopacak ve insan oğlu yok olacak ebedi hayata intikal edecek
Ben öldükten sonra tükensede fark etmez, zaten herkes bir gün er ya da geç ölecek.
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