YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İnsan vücudunun antivirüs programı: Bağışıklık sistemini koruyup güçlendiren besinler!

İnsan vücudunun antivirüs programı: Bağışıklık sistemini koruyup güçlendiren besinler!

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikroplara karşı savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa hastalığa yakalanma ihtimaliniz o kadar azalır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek sizin elinizde! Vücudunuzdaki bu koruyucu kalkanı güçlendirmenin yolu ise boğazdan geçiyor. İşte hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ve koruyan besinler...

İnsan vücudunun antivirüs programı: Bağışıklık sistemini koruyup güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemi güçlü olmayan insanlar sık sık hastalanıyor. Özellikle mevsim geçişleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu dönemlerde bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar bile hastalığa yakalanabiliyor. Tabii ki bağışıklık sistemi güçlü olanların hasta kalma süresi daha kısa oluyor. Bağışıklığı düşük olanlar ise hem daha çabuk yakalanıyor hem uzun süre hastalıkla mücadele ediyor. Peki, güçlü bir bağışıklık sistemi için neler tüketmeniz gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı sizler için hazırladığımız yazımızda!

SU

Havalar soğudukça insanlar su içmeyi ihmal ediyor. Sanki artık suya ihtiyaç yokmuş gibi! Oysaki bu çok büyük bir hata. Su, mevsim fark etmeksizin günde en az 2-2,5 litre olacak şekilde tüketilmeli. Yeterli miktarda su tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak.

SEBZE VE MEYVE

Sebze meyvelerin içerisindeki vitamin ve minerallerden bahsetmeye gerek bile yok. Sağlam bir bağışıklık sistemi için sebze ve meyve tüketimine dikkat etmek şart! Örneğin portakal ve mandalina gibi meyvelerden yoğun miktarda C vitamini alabilir, brokoli gibi etkili besinlerle bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz.

YULAF

Yulaf, bağışıklık sistemine faydalı olmakla kalmayıp kanser, diyabet ve yüksek kolesterole karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konan beta glukan içeriyor. Sık sık hastalanıyor, yoğun ve stresli bir tempoda çalışıyorsanız rutininize mutlaka yulaf eklemelisiniz.

SARIMSAK

Yemeklere bambaşka bir lezzet katan sarımsağın faydaları herkes tarafından biliniyor. Doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, güçlü bir antioksidan etkiye sahip. Bu sayede hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem daha hastalıklar baş göstermeden onları önlüyor.

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynağı gıdalar doğrudan bağırsağa etki ediyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca bu besinlerin iltihabi hastalıkların oluşumunu engellediği ve antioksidan etki gösterdiği de kanıtlanmış bir gerçek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."

İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."

Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yeni pozları olay...

Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yeni pozları olay...

"Kocalarınıza sahip çıkın! Kiev'den yola çıktılar" sözlerine tepki! Küfürlü tepki

"Kocalarınıza sahip çıkın! Kiev'den yola çıktılar" sözlerine tepki! Küfürlü tepki

Iraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdı

Iraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdı

Ukraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştı

Ukraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştı

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.