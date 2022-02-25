İnsan vücudunun antivirüs programı: Bağışıklık sistemini koruyup güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemi güçlü olmayan insanlar sık sık hastalanıyor. Özellikle mevsim geçişleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu dönemlerde bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar bile hastalığa yakalanabiliyor. Tabii ki bağışıklık sistemi güçlü olanların hasta kalma süresi daha kısa oluyor. Bağışıklığı düşük olanlar ise hem daha çabuk yakalanıyor hem uzun süre hastalıkla mücadele ediyor. Peki, güçlü bir bağışıklık sistemi için neler tüketmeniz gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı sizler için hazırladığımız yazımızda!

SU

Havalar soğudukça insanlar su içmeyi ihmal ediyor. Sanki artık suya ihtiyaç yokmuş gibi! Oysaki bu çok büyük bir hata. Su, mevsim fark etmeksizin günde en az 2-2,5 litre olacak şekilde tüketilmeli. Yeterli miktarda su tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak.

SEBZE VE MEYVE

Sebze meyvelerin içerisindeki vitamin ve minerallerden bahsetmeye gerek bile yok. Sağlam bir bağışıklık sistemi için sebze ve meyve tüketimine dikkat etmek şart! Örneğin portakal ve mandalina gibi meyvelerden yoğun miktarda C vitamini alabilir, brokoli gibi etkili besinlerle bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz.

YULAF

Yulaf, bağışıklık sistemine faydalı olmakla kalmayıp kanser, diyabet ve yüksek kolesterole karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konan beta glukan içeriyor. Sık sık hastalanıyor, yoğun ve stresli bir tempoda çalışıyorsanız rutininize mutlaka yulaf eklemelisiniz.

SARIMSAK

Yemeklere bambaşka bir lezzet katan sarımsağın faydaları herkes tarafından biliniyor. Doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, güçlü bir antioksidan etkiye sahip. Bu sayede hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem daha hastalıklar baş göstermeden onları önlüyor.

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynağı gıdalar doğrudan bağırsağa etki ediyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca bu besinlerin iltihabi hastalıkların oluşumunu engellediği ve antioksidan etki gösterdiği de kanıtlanmış bir gerçek.



