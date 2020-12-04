İnsanın yedikçe yiyesi gelir: Hakiki kısır tarifi

Altın günlerinin baş kahramanı kısırı, en gerçek haliyle hazırladık. Malzemeleri bulamaç haline getirmeden kısır nasıl yapılır, gelin hep birlikte öğrenelim...

HAKİKİ KISIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 çay bardağı bulgur

5 su bardağı su

2 adet domates

2 adet salatalık

4 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet yeşil soğan

Yarım demet taze nane

Yarım demet dereotu

Yarım marul

Bir yemek kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

Bir çay kaşığı reyhan

Bir çay kaşığı pul biber

Bir tatlı kaşığı sumak

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Bulguru tencereye koyun ve üzerine kaynar suyunu ekleyin.

Bulgurun üzerine bir miktar tuz ilave edin. Beş dakika kadar haşladıktan sonra bulguru ocaktan alın.

Havucu minik minik olacak şekilde rendeleyin. Diğer yeşillikleri de küçük bir şekilde doğrayın.

Salatalık ve domatesi de minik olacak şekilde doğramalısınız.

Pişen bulguru geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine salçayı, yağı, dövülmüş sarımsağı ekleyin. Malzemeleri özleşene kadar harmanlayın.

Doğradığınız tüm malzemeleri kaba katın. Elinizi hafif yağlayın ve malzemeleri tekrar harmanlayın.

Son olarak limon suyunu, baharatlarını ve tuzunu ilave edip bir güzel harmanlayın. Kornişon turşu ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

