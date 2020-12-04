İnsanın yedikçe yiyesi gelir: Hakiki kısır tarifi

Altın günlerinin baş kahramanı kısırı, en gerçek haliyle hazırladık. Malzemeleri bulamaç haline getirmeden kısır nasıl yapılır, gelin hep birlikte öğrenelim...
6 çay bardağı bulgur
5 su bardağı su
2 adet domates
2 adet salatalık
4 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı biber salçası
Yarım demet yeşil soğan
Yarım demet taze nane
Yarım demet dereotu
Yarım marul
Bir yemek kaşığı tuz
Yarım limonun suyu
Bir çay kaşığı reyhan
Bir çay kaşığı pul biber
Bir tatlı kaşığı sumak
Zeytinyağı
Bulguru tencereye koyun ve üzerine kaynar suyunu ekleyin.
Bulgurun üzerine bir miktar tuz ilave edin. Beş dakika kadar haşladıktan sonra bulguru ocaktan alın.
Havucu minik minik olacak şekilde rendeleyin. Diğer yeşillikleri de küçük bir şekilde doğrayın.
Salatalık ve domatesi de minik olacak şekilde doğramalısınız.
Pişen bulguru geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine salçayı, yağı, dövülmüş sarımsağı ekleyin. Malzemeleri özleşene kadar harmanlayın.
Doğradığınız tüm malzemeleri kaba katın. Elinizi hafif yağlayın ve malzemeleri tekrar harmanlayın.
Son olarak limon suyunu, baharatlarını ve tuzunu ilave edip bir güzel harmanlayın. Kornişon turşu ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum