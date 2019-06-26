İnsanlar 2100'de nasıl görünecek? Teknoloji insan vücudunu nasıl değiştirebilir?

Modern teknolojinin insan vücudu üzerindeki etkileri birçok bilim insanı için hayranlık konusudur. Karpal tünel sendromu ve göz yorgunluğundan "teknoloji boynu" olarak bilinen duruma kadar, ileri teknoloji kullanımının olumsuz etkileri belgelenmiştir. Şimdi bir şirket bu bilimsel tahminlerin bazılarına dayanarak gelecekteki bir insanın 3D modelini yarattı. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten dehşet verici.
"Mindy" olarak adlandırılan 2100 insanı, ofiste bir bilgisayar monitörünün önünde saatlerce oturması ve akıllı telefonlara bakmak için boynunu çekmesi nedeniyle bir sırt ağrısına sahip. Boyun kasları da monitör ve akıllı telefon kullanımından kaynaklanan zayıf duruş nedeniyle oluşan hasarı engellemek için büyüdü.
Maple Holistics'in sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanı Caleb Backe, “Telefonunuza bakarak saatlerce çalışmak boynunuzu zorlar ve omurganızın dengesini bozar” dedi. “Sonuç olarak, boynunuzdaki kaslar, başınızı desteklemek için ekstra çaba harcamak zorunda. Bilgisayarın önünde saatlerce ofiste oturmak aynı zamanda gövdenizin düz bir şekilde istiflenmesi ve hizalanması yerine kalçalarınızın önüne çekildiği anlamına gelir."
Mindy'nın uyarlamaları burada bitmiyor. Beyni akıllı telefonlardan yayılan radyofrekans ve radyasyondan korumaya yardımcı olmak için kafatası kalınlaştı. Bazıları bu durumun ciddi sağlık etkileri olabileceğini düşünüyor. Ayrıca beyni, yerleşik bir yaşam tarzının insan beyni kapasitesini azalttığı bilimsel teorisine dayanarak küçüldü.
Bu arada, eli kalıcı bir pençe benzeri kavrama şeklinde kalıplandı ve bir akıllı telefon için harcanan uzun süreler nedeniyle dirseği 90 derece büküldü.
Mindy'nin son fiziksel değişimi muhtemelen en tuhaf olanı ise teknoloji cihazlarından yayılan aşırı ışığı filtrelemek için ikinci bir göz kapağına sahip olması. Toledo Üniversitesi'nden Kasun Ratnayake, bu radikal evrimsel gelişimin gözlerimizin maruz kaldığı zararlı ışık miktarını sınırlayabileceğini öne sürüyor. "İnsanlar aşırı ışığa maruz kalmayı önlemek için daha büyük bir iç kapak geliştirebilirler veya göz merceği yeşil, sarı veya kırmızı gibi diğer yüksek dalga boylu ışıkları değil gelen mavi ışığı engelleyecek şekilde evrimsel olarak gelişebilir" dedi.
Mindy modeli aşırı derecede ilginç ve şoke edici olarak tasarlanmış olsa da, büyüyen bir bilimsel araştırma organının ilginç bir görsel sunumunu sağlamaktadır.
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