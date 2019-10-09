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İnsanlar gördükleri en ilgin yatakları paylaşıyor! İşte o çılgın yatak odaları...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

En vazgeçilmez gereksinimleri uyku olanlar hatta uykuyla aşk yaşayanlar bu haber tam size göre! Uyku zevkinizi başka boyutlara taşımak istiyorsanız ya da artık sıradan yataklardan sıkıldıysanız işte birbirinden ilginç yataklar ve yatak odaları...

İnsanlar gördükleri en ilgin yatakları paylaşıyor! İşte o çılgın yatak odaları...

İlginç tuvaletler, mutfaklar derken insanlar şimdide şu zamana kadar gördükleri en ilginç yatakları ve yatak odalarını paylaşmaya başladı. Bir sosyal paylaşım platformunda yayınlanan bu ilginç yatak odaları görenleri hayrete düşürdü.

Birbirinden ilginç bu yataklar sizleri en sıra dışı rüyalara da sürükleyebilir en korkunç kabuslara da. Uykuyu seven hatta aşık olanlardansanız etrafında kocaman bir havuz olan bir yatağı mı tercih edersiniz yoksa kuş yuvası tarzında tasarlanmış olanı mı?

İşte sürrealizmin sınırlarını bir hayli zorlayan o yatak odaları...

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