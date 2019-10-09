İnsanlar gördükleri en ilgin yatakları paylaşıyor! İşte o çılgın yatak odaları...

İlginç tuvaletler, mutfaklar derken insanlar şimdide şu zamana kadar gördükleri en ilginç yatakları ve yatak odalarını paylaşmaya başladı. Bir sosyal paylaşım platformunda yayınlanan bu ilginç yatak odaları görenleri hayrete düşürdü.
Birbirinden ilginç bu yataklar sizleri en sıra dışı rüyalara da sürükleyebilir en korkunç kabuslara da. Uykuyu seven hatta aşık olanlardansanız etrafında kocaman bir havuz olan bir yatağı mı tercih edersiniz yoksa kuş yuvası tarzında tasarlanmış olanı mı?
İşte sürrealizmin sınırlarını bir hayli zorlayan o yatak odaları...
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