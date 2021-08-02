İnsanların kendi derisini hatta etini yemelerine neden olan psikolojik hastalık: Dermatofaji

Dermatofaji, kelime anlamıyla ‘deri yiyici’ ifadesini taşıyor. Latince bir kavram olan tıp literatüründe aslında geniş yer bulmuyor. Tırnak yeme alışkanlıklarının bir üst boyutu olarak tanımlanabilen bu hastalıktan muzdarip olan kişiler tırnak etrafındaki derileri kopartıyor ve yutarak sindiriyor. Bazı hastalar ise derileri yutmayı tercih etmiyor.

Kişinin kendi tırnak derisini kanattıktan sonra yolması ve yutmasıyla özetlenebilecek bu hastalık zaman içinde robotik bir hal alıyor. Kişiler ne zaman deriyi yediklerini fark etmiyor ve kendilerini durduramayacak bir noktaya geliyorlar. Bu hastalık bir insanın uzuvlarını kendi dişleriyle yolmasına yönelik nöratik ve saplantılı bir alışkanlık olarak tanımlanıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden psikiyatrist Carol Mathews tırnak derisi yemenin, saç koparmanın ve deriyi yolmanın kendine ciddi anlamda zarar veren seviyeye gelmediğinde davranış bozukluğu olarak görülmediğini söylüyor.



