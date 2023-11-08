İnsanların sadece yüzde 10'u görebiliyor! Bu optik illüzyonlu zeka testi görenleri zorluyor

Kişilerin kendilerini daha iyi analiz edip tanımaları için başvurdukları araçlardan olan optik illüzyonlu testler dikkat gerektiriyor. Bunun gibi testlerde amaç farklı olan şeyi en kısa sürede fark etmektir. Aşağıdaki görselde güzel çiçeklerin arasındaki sinek kuşunu insanların yalnızca yüzde 10'u görebiliyor.

Bir tarla dolusu çiçeğin arasında ise bir sinek kuşu saklanıyor. Bu optik illüzyonlu testte 15 saniye içerisinde sinek kuşunu bulmanız isteniyor.

ÇİÇEKLER ARASINDA GİZLENEN KUŞU GÖREBİLDİNİZ Mİ?

15 SANİYE SÜRENİZ VAR!

Ancak bu testi çözmek düşündüğünüzden çok daha zor olacak.

İşte çiçekler arasında gizlenen sinek kuşu:









