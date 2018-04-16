İnsanlık Suçu'nda oynayan Gizem Karaca'dan reyting dansı

Uzun zamandır yer aldığı diziler reytinglerde başarı yakalamayıp erken final olan Gizem Karaca'nın yeni dizisi yüzünü güldürdü.

Ahmet Mümtaz Taylan'ı Kaan Yıldırım'ı ve Gizem Karaca'yı başrolde izlediğimiz İnsanlık Suçu dizisi geçen cumartesi akşamı 3. bölümü ile ekranlardaydı.

Kanal D'de yayınlanan dizi 14 Nisan 2018 reyting sonuçlarına göre total grubunun altıncı programı oldu. AB grubunda ise 4. sıraya yerleşti!

Gizem Karaca dizisinin reytingleri dans yaparak kutladı. Gizem Karaca bu dansı sosyal medyada ''Reyting patlaması'' notu ile paylaştı.