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Instagram başını yaktı! Miss Moskova güzellik yarışmasında bir ilk

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Rusya’da gerçekleştirilen Miss Moskova güzellik yarışmasında 23 yıldır ilk kez bir güzelin tacı geri alındı. Yarışma kurulu, sözleşme kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2018 güzeli Alesya Semerenko’nun ünvanını geri çekme kararı aldı. Tacı alınan güzeli Instagram paylaşımları yaktı.

Instagram başını yaktı! Miss Moskova güzellik yarışmasında bir ilk

Miss Moskova'da yarışma tarihinde ilk kez bir güzelin tacı geri alındı. Yarışmanın Instagram hesabından yapılan duyuruya göre, 2018 güzeli Alesya Semerenko, tacını ikinci güzel Kseniya Palenova'ya vermek zorunda kaldı.

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Yarışmanın organizatörü Tatyana Andreyeva-Falk'a göre, Semerenko'nun yıl içinde hayır etkinliklerine katılması gerekiyordu, ancak bu kuralı yerine getirmedi.

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Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Andreyevna-Falk, "Yarışmanın bitmesinin ardından geçen üç aydır hiçbir etkinliğe katılmadı, ona ulaşamıyoruz da. Ulaştığımızda da hasta olduğunu, iyi hissetmediğini söylüyor. Ancak Instagram'da aktif bir yaşam sürüyor" dedi.

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Falk "Bu kadar kayıtsızlıkla daha fazla bir şey yapılamaz. Tacı ondan zor aldık. Ayrıca taç, içler acısı durumdaydı. Kırmış, tamir gerekiyor. Bu değerli bir taç, gümüş ve altın kaplamalı, yarı değerli taşlarla süslü" dedi.

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İşte Alesya Semerenko'nun tacının alınmasına gerekçe gösterilen Instagram paylaşımlarından bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
instagram Miss Moskova güzellik yarışması Alesya Semerenko

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