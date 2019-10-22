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Instagram bazı filtrelerini kullanımdan kaldırıyor

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, aldığı yeni bir kararla herkesi şoke etti. Alınan karara göre Instagram, filtrelerinden bazılarını kullanımdan kaldıracak.

Instagram bazı filtrelerini kullanımdan kaldırıyor

Instagram filtreleri uygulama içinde büyük bir kullanım oranına sahip. Çok yakın bir zamanda kullanıcıların da kendi oluşturduğu filtreleri de Instagram’a ekleyebilmesi, özelliğin daha da yayılmasına neden oldu. Filtreler konusunda bu denli büyük bir başarıya ulaşan popüler sosyal medya uygulaması, bu başarısını unutturacak bir karara imza atmak üzere.

INSTAGRAM FİLTRELERİ KALDIRILIYOR

Instagram, uygulamada halihazırda kullanımda bulunan ve özellikle Instagram hikayelerinde popüler bir şekilde kullanılan Spark AR adı altında yer alan bazı filtreleri kaldıracak. Spark AR filtreleri çok yakın bir zamanda uygulama tarafından kesik yiyecek ve söz konusu filtreleri kullanmak artık mümkün olmayacak. Instagram’ın bu sert kararının arkasında ise Instagram filtrelerinin yol açtığı bazı olumsuz sonuçların etkisi var.

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‘’INSTAGRAM FİLTRELERİ GENÇLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’’

Instagram’a göre bünyesinde bulunan bazı filtreler kullanıcıların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı ‘’güzellik’’ filtreleri, özellikle genç yaşta olan Instagram kullanıcılarını etkiliyor, onlar arasında en güzel benim algısı oluşturarak, onları mükemmel vücut, en pürüzsüz yüz yarışına sokuyor. Bu durumda Instagram’ın haklılık payı olduğunu söylemek mümkün.

INSTAGRAM FİLTRELERİ NE ZAMAN KALDIRACAK?

Instagram’ın filtre yasağını ilerleyen günlerde uygulaması öngörülüyor. Ancak beklentiler Instagram’ın filtreleri kaldırmak için fazla beklemeyeceği yönünde. Tüm bunların aksine ise eğlenceli ve hafif makyaj içerikli filtrelerin kaldırılması herhangi bir tehlike içermediği için kaldırılmayacak, Instagram kullanıcıları diğer tüm filtrelerin kullanımına devam edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
instagram ınstagram filtreleri Filtre

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