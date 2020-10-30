Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Instagram’da başlayan tuhaf akım: Akraba mı, sevgili mi?

Instagram’da başlayan tuhaf akım: Akraba mı, sevgili mi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Instagram’da başlayan yeni bir akımda, kullanıcıların fotoğraftaki kişilerin bir bakışta akraba mı yoksa sevgili mi olduklarına dair tahminlerini istiyor.

Instagram’da başlayan tuhaf akım: Akraba mı, sevgili mi?

Yeni açılan tuhaf bir Instagram hesabı takipçilerine paylaştığı fotoğraflardaki kişilerin sevgili mi ya da kardeş mi olduğunu soruyor. Siblingsordating adlı Instagram hesabı, temmuz ayında açılmış olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde büyüyerek 200 bin takipçiye ulaştı.

Tahmin oyunu hesabına olan yoğun ilgi inanılmaz. Basit gibi görünse de sonuçları oldukça şaşırtıcı. Önce bir çiftin olduğu fotoğraf paylaşılır, takipçileri tahminlerini söyler ve aradan birkaç gün geçtikten sonra hesap paylaştığı fotoğraftakilerin akraba mı yoksa sevgili mi olduklarını açıklıyor.

Birbirlerine ikizi kadar çok benzeyen bazı çiftler sevgiliyken aşık gibi görünen bazı çiftler ise akraba çıkabiliyor.

Bu çiftin akraba mı yoksa sevgili mi olduklarını tahmin edebilecek misiniz?

0_Bonkers-Instagram-asks-whether-lookalike-couples-are-lovers-or-actually-related-so-can-YOU-get-it-r (3)

Yüz yapıları, göz renkleri hatta simaları bile neredeyse tıpa tıp benzeyen bu çift aslında sevgili. Anketlerde bu çiftin kardeş olduğu açık ara farkla öndeydi.

Hesaba olan yoğun ilgi devam ettikçe her geçen gün yeni fotoğraf tahmine açılmaya devam ediyor.

Sizce bu çift akraba mı, sevgili mi?

0_Bonkers-Instagram-asks-whether-lookalike-couples-are-lovers-or-actually-related-so-can-YOU-get-it-r (4)

Bu sevimli ikili abi- kardeş.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Sinemanın güzel yüzlü kadınının hayatı film oluyor Sinemanın güzel yüzlü kadınının hayatı film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeniden birlikteler!
Yeniden birlikteler!
Ünlü sunucu öyle bir değişti ki tanımak imkânsız hale geldi
Ünlü sunucu öyle bir değişti ki tanımak imkânsız hale geldi
'Korkmuyorum' diyenleri bile yerinden zıplatan korku filmleri
'Korkmuyorum' diyenleri bile yerinden zıplatan korku filmleri
İki isim James Bond rolü için karşı karşıya
İki isim James Bond rolü için karşı karşıya
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri
En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sunucu öyle bir değişti ki tanımak imkânsız hale geldi
Ünlü sunucu öyle bir değişti ki tanımak imkânsız hale geldi
Rüyada duş almak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada duş almak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bulanık su görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bulanık su görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada beyaz ayakkabı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada beyaz ayakkabı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada yeni ev görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada yeni ev görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada papatya görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada papatya görmek ne demek, ne anlama gelir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.