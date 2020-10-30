Instagram’da başlayan tuhaf akım: Akraba mı, sevgili mi?

Yeni açılan tuhaf bir Instagram hesabı takipçilerine paylaştığı fotoğraflardaki kişilerin sevgili mi ya da kardeş mi olduğunu soruyor. Siblingsordating adlı Instagram hesabı, temmuz ayında açılmış olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde büyüyerek 200 bin takipçiye ulaştı.

Tahmin oyunu hesabına olan yoğun ilgi inanılmaz. Basit gibi görünse de sonuçları oldukça şaşırtıcı. Önce bir çiftin olduğu fotoğraf paylaşılır, takipçileri tahminlerini söyler ve aradan birkaç gün geçtikten sonra hesap paylaştığı fotoğraftakilerin akraba mı yoksa sevgili mi olduklarını açıklıyor.

Birbirlerine ikizi kadar çok benzeyen bazı çiftler sevgiliyken aşık gibi görünen bazı çiftler ise akraba çıkabiliyor.

Bu çiftin akraba mı yoksa sevgili mi olduklarını tahmin edebilecek misiniz?

Yüz yapıları, göz renkleri hatta simaları bile neredeyse tıpa tıp benzeyen bu çift aslında sevgili. Anketlerde bu çiftin kardeş olduğu açık ara farkla öndeydi.

Hesaba olan yoğun ilgi devam ettikçe her geçen gün yeni fotoğraf tahmine açılmaya devam ediyor.

Sizce bu çift akraba mı, sevgili mi?

Bu sevimli ikili abi- kardeş.

