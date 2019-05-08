Instagram'da beğeni yağmuruna tutuluyor! Bakın gerçekte nasıl duruyor!

Instagram'da beğeni almak çoğu kişiye göre çok önemli! En doğru fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak için önce mükemmel ışığı bulmanız, en uygun yeri bulmak ve en iyi komposizyonu yaratmak yorucu iş gibi gelebilir ama bazıları "beğeni alma" uğruna öyle uğraşlara giriyor ki...

Kimi kullanıcı kendine sakladığı gizli filtreleri kullanırken kimi kullanıcı da fotoşopun hünerlerinden yararlanıyor. Ama özellikle Instagram'da gördüğünüz fotoğrafı ortaya çıkarana kadar ne uğraşlar veriliyor bir bilseniz...

Instagram dünyası o kadar mükemmel ki bizi bu "kusursuz" gibi görünen Instagram yaşamları çoğu kişiye kendi fotoğraflarını sorgulatıyor, nasıl yapıldıkları anlaşılmıyor.

İşte binlerce beğeni alan fotoğrafların gerçekte nasıl çekildiğini gözler önüne seren ilginç kareler...



