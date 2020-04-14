Instagram’da binlerce takipçiye sahip Barbie modellerle tanışın

Bazıları, fenomen bebek Barbie’e benzemek için bıçak altına yatıyor, bazıları da karaktere benzeyebilmek için Barbie gibi giyiniyor.

İşte sosyal medyadaki Barbie’ler...

VALERIA LUKYANOVA

Ukraynalı model Barbie bebeğe benzerliği ile meşhur ve Instagramda 832bin takipçisi var. Model, göğüsleri dışında vücudunda estetik olmadığını, kum saati görünümünü düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

Valeria “İnsanların beni Barbie olarak tanıması hem komik hem de üzücü. Gittiğim her yerde bu muameleyi görüyorum ve insanlar gerçekten böyle olduğumu düşünüyor” dedi.

NANNETTE HAMMOND

Nannette’in 374bin takipçisi var. Geçmişte Playboy dergisine de fotoğraf veren Nannette, her hafta evlilik teklifi aldığını belirtiyor. Nannette’in bu bebeksi görünüme kavuşması kolay olmamış. Instagram yıldızı bu görünüme kavuşabilmek içi350bin pound harcamış.

Amerikalı sosyal medya fenomeni, görünümüne harcadığı paradan dolayı pişmanlık duymadığını belirterek “Harcadığım her kuruşa değer. Kendimi mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorum ancak günü geldiğinde estetik olmaktan kaçınmam. Bu görünümümü 70 yaşına kadar hatta daha uzun süre korumak istiyorum” dedi.