Instagram’da binlerce takipçiye sahip Barbie modellerle tanışın

Bazıları, fenomen bebek Barbie’e benzemek için bıçak altına yatıyor, bazıları da karaktere benzeyebilmek için Barbie gibi giyiniyor.
İşte sosyal medyadaki Barbie’ler...
Ukraynalı model Barbie bebeğe benzerliği ile meşhur ve Instagramda 832bin takipçisi var. Model, göğüsleri dışında vücudunda estetik olmadığını, kum saati görünümünü düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.
Valeria “İnsanların beni Barbie olarak tanıması hem komik hem de üzücü. Gittiğim her yerde bu muameleyi görüyorum ve insanlar gerçekten böyle olduğumu düşünüyor” dedi.
Nannette’in 374bin takipçisi var. Geçmişte Playboy dergisine de fotoğraf veren Nannette, her hafta evlilik teklifi aldığını belirtiyor. Nannette’in bu bebeksi görünüme kavuşması kolay olmamış. Instagram yıldızı bu görünüme kavuşabilmek içi350bin pound harcamış.
Amerikalı sosyal medya fenomeni, görünümüne harcadığı paradan dolayı pişmanlık duymadığını belirterek “Harcadığım her kuruşa değer. Kendimi mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorum ancak günü geldiğinde estetik olmaktan kaçınmam. Bu görünümümü 70 yaşına kadar hatta daha uzun süre korumak istiyorum” dedi.
Rianna Conner, lakabını, Amerikan Deniz Piyadeleri için görev yaparken kazanmış. Görev yaptığı piyade birliği tarafından çok kadınsı bulunduğu için ve kadınsılığını göstermeyi sevdiği için kendisine bu ismin takıldığını, bu lakabın askeri kariyeri boyunca üzerine yapıştığını belirtti.
Yedi yıllık hizmetinden sonra çavuş rütbesi kazanarak emekli olan Rianna, Instagram’da 623bin takipçiye sahip, aynı zamanda giysi satışı yaptığı bir online mağazanın sahibi.
Büyüme çağından beri bir bebek gibi yetiştirildiğini söyleyen Angelica, ebeveynleri tarafından yaşayan bir oyuncak bebek gibi yetiştirilmiş ve Barbie takıntısı bu yaşlarda başlamış.
Angelica’nın Barbie’e benzemesinin bir diğer nedeni ise kum saatine benzeyen vücudu.
31 yaşındaki Angelica, kendisine Rus Barbie diyor ve kıvrımlarının doğal olduğunu söylüyor. Angelica’nın Instagram sayfası 340bin kişi tarafından takip ediliyor.
Ngyuen fotoğraflarını 81bin takipçili Instagram hesabının yanı sıra, OnlyFans sayfasından da paylaşıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum