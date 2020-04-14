Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Instagram’da binlerce takipçiye sahip Barbie modellerle tanışın

Instagram’da binlerce takipçiye sahip Barbie modellerle tanışın

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bu Instagram yıldızları, kendilerini Barbie bebeklere benzeterek binlerce takipçiye sahip olup, ünlü oldular. Dudak uçuklatan görünümleriyle binlerce takipçiye sahip olan bu insanlar, ortak bir görünümü ve idolü paylaşıyor, Barbie.

Instagram’da binlerce takipçiye sahip Barbie modellerle tanışın

Bazıları, fenomen bebek Barbie’e benzemek için bıçak altına yatıyor, bazıları da karaktere benzeyebilmek için Barbie gibi giyiniyor.

İşte sosyal medyadaki Barbie’ler...

VALERIA LUKYANOVA

Ukraynalı model Barbie bebeğe benzerliği ile meşhur ve Instagramda 832bin takipçisi var. Model, göğüsleri dışında vücudunda estetik olmadığını, kum saati görünümünü düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

Valeria Lukyanova

Valeria “İnsanların beni Barbie olarak tanıması hem komik hem de üzücü. Gittiğim her yerde bu muameleyi görüyorum ve insanlar gerçekten böyle olduğumu düşünüyor” dedi.

NANNETTE HAMMOND

Nannette’in 374bin takipçisi var. Geçmişte Playboy dergisine de fotoğraf veren Nannette, her hafta evlilik teklifi aldığını belirtiyor. Nannette’in bu bebeksi görünüme kavuşması kolay olmamış. Instagram yıldızı bu görünüme kavuşabilmek içi350bin pound harcamış.

Nannette Hammond

Amerikalı sosyal medya fenomeni, görünümüne harcadığı paradan dolayı pişmanlık duymadığını belirterek “Harcadığım her kuruşa değer. Kendimi mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorum ancak günü geldiğinde estetik olmaktan kaçınmam. Bu görünümümü 70 yaşına kadar hatta daha uzun süre korumak istiyorum” dedi.

SAVAŞÇI BARBIE

Rianna Conner, lakabını, Amerikan Deniz Piyadeleri için görev yaparken kazanmış. Görev yaptığı piyade birliği tarafından çok kadınsı bulunduğu için ve kadınsılığını göstermeyi sevdiği için kendisine bu ismin takıldığını, bu lakabın askeri kariyeri boyunca üzerine yapıştığını belirtti.

Combat Barbie

Yedi yıllık hizmetinden sonra çavuş rütbesi kazanarak emekli olan Rianna, Instagram’da 623bin takipçiye sahip, aynı zamanda giysi satışı yaptığı bir online mağazanın sahibi.

ANGELICA KENOVA

Büyüme çağından beri bir bebek gibi yetiştirildiğini söyleyen Angelica, ebeveynleri tarafından yaşayan bir oyuncak bebek gibi yetiştirilmiş ve Barbie takıntısı bu yaşlarda başlamış.

Angelica’nın Barbie’e benzemesinin bir diğer nedeni ise kum saatine benzeyen vücudu.

Angelica Kenova

31 yaşındaki Angelica, kendisine Rus Barbie diyor ve kıvrımlarının doğal olduğunu söylüyor. Angelica’nın Instagram sayfası 340bin kişi tarafından takip ediliyor.

BARBIE NGUYEN

Ngyuen fotoğraflarını 81bin takipçili Instagram hesabının yanı sıra, OnlyFans sayfasından da paylaşıyor.

Barbie Nguyen


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Duvara asılı paraları söküp, çalışanların maaşını ödedi!Duvara asılı paraları söküp, çalışanların maaşını ödedi!
Rüyada üzüm görmek ne anlama gelir?Rüyada üzüm görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barbie bebekler, gerçek hayattaki barbie modeller, barbie bebeğe benzeyenler,

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören hayret etti: Zebra ile eşek çiftleşti ortaya bu hayvan çıktı!

Gören hayret etti: Zebra ile eşek çiftleşti ortaya bu hayvan çıktı!

Duvara asılı paraları söküp, çalışanların maaşını ödedi!

Duvara asılı paraları söküp, çalışanların maaşını ödedi!

Yatakta üzülmemek için bu soruları partnerinize sormayı unutmayın!

Yatakta üzülmemek için bu soruları partnerinize sormayı unutmayın!

Masal kitaplarından fırlamış gibi görünen köye hayran kalacaksınız

Masal kitaplarından fırlamış gibi görünen köye hayran kalacaksınız

İlginizi Çekebilir

Gözbebeklerine dövme yaptıran mankenin sonu facia oldu

Gözbebeklerine dövme yaptıran mankenin sonu facia oldu

Kar erken düştü! Her yeri beyaza bürüdü: Kış çok fena geçecek

Kar erken düştü! Her yeri beyaza bürüdü: Kış çok fena geçecek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzü dahil vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi olan kadın, dövmelerini takipçileri ile paylaştı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar olay yarattı!

Bar sahibi duvara asılı olan 3.000 dolarlık banknotla çalışanların maaşını ödedi

Duvara asılı paraları söküp, çalışanların maaşını ödedi!

Zebranın bir eşekle çiftleşmesinden doğan Zeşek görenleri hayrete düşürdü

Gören hayret etti: Zebra ile eşek çiftleşti ortaya bu hayvan çıktı!

Doktorlar gaz çıkarmanın koronavirüsü yaydığını iddia ediyor

Doktorlardan inanılmaz “gaz çıkarma” iddiası: Virüs bu şekilde mi yayıldı?

Partnerinize sorabileceğiniz 70 seks sorusu

Yatakta üzülmemek için bu soruları partnerinize sormayı unutmayın!

Z Raporu'nun ilk teklisi 'İstemem' yayında!

Z Raporu'nun ilk teklisi 'İstemem' yayında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.