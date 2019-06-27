Instagram'dan flaş karar! Reklam sayısı artıyor

Şu an sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı. Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.
Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.
(DHA)
Kahramanmaraş'ta bulundu! 'İnsanların hayal dünyasını zorluyor'
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
İlk kez görüntülendi: Onlar da bizim gibi...
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum