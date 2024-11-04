Instagram fenomeni Canan Çetin, Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptı! ''En fazla 40 gün önce ölmüş birinin mezarını kaz, domuz yağı ve taze mezar" detayları...

Instagram fenomeni Canan Çetin, Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptı. İddiaya göre; Tadic'e saplantılı olan Canan Çetin, büyü yaparak Tadic'i elde etmeye çalıştı. Defterde yazılan büyüleri gören kocası, 13 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

DOMUZ YAĞI, TAZE MEZAR... "YENİ ÖLMÜŞ BİRİNİ BUL"

Canan Çetin'e ait olduğu söylenen defterde, Tadic ile kendisinin fotoğrafını yan yana yapıştırdığı görüldü. Fotoğrafların altına bir takım dualar ile büyü sözleri yazıldığı görüldü. Söz konusu yazının bir kısmında, “O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma’daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun” yazıyordu.

"EN FAZLA 40 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ BİRİNİ BUL"

Domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğu notta, "Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor." şeklinde ibare bulunduğu saptandı.

DEFTERDE DUALAR YER ALIYOR

Yine söz konusu defterde yer alan birbirinden farklı dualar dikkat çekiyor.

TADIC İLE POZUNU DUVAR KAĞIDI YAPMIŞ

Volkan Çetin, aldatıldığını düşünerek mahkemenin yolunu tutarak boşanma davası açtı. Sunulan dilekçede, 5 milyon lira manevi tazminat ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğun velayetinin babaya verilmesi talep edildi. Ayrıca Canan Çetin'in Tadic ile birlikte yan yana pozu duvar kağıdı olarak kullanmasına da yer verildi.

(Patronlar Dünyası)