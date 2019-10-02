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Instagram fenomeni kızın annesi menajerliğini yaparken babası isyanlarda!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Babası açıkladı: 15 yaşında olduğunu söyleyen Instagram fenomeni kızım aslında 13 yaşında! Özellikle 2000'den sonra doğanların gerçek yaşlarını anlamak ciddi anlamda zorlaştı. Hepsi olduklarından daha büyük görünüyor. Birazdan okuyacağınız olayda tam olarak bu konuyla ilgili. İşte o garip olay...

Danielle Cohn, son dönemin birbirine benzeyen sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi. Instagram'da takipçi sayısı 4 milyonu bulmak üzere; TikTok'ta 13, YouTube'da da 1.5 milyon takipçisi var. Takipçi sayısı bu kadar çok olunca reklam da alıyor, çeşitli firmaların tanıtımını yapıyor.

YETİŞKİN GİBİ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Son dönemde şarkıcılığa da adım atan fenomeni benzerlerinden ayıran bir özelliği var. Danielle Cohn, 15 yaşında. Yani kendi ifadesi bu yönde. Elbette sosyal medyada fenomenlerin yaşı giderek düşüyor, bebek fenomenler dahi var. Danielle, bir yetişkin gibi görünmeye çalıştığı için eleştiriliyor.

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