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Instagram Grup Story’leri geliyor

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TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Facebook’ta pek ilgi görmeyen grup öyküleri Instagram kullanıcılarının ilgisini çekebilir mi? Öyle görünüyor ki Zuckerberg’ün kurmayları bu yönde bir izlenime sahip.

Instagram Grup Story’leri geliyor

Instagram grup öyküleri özelliği ile Facebook’un vazgeçtiği grup öykülerini kendi kitlesine kullandırmak istiyor.
Instagram’da bu yeni test henüz resmen açıklanmış değil ancak araştırmacılar Instagram’ın yeni versiyon kodunda grup öyküleri hakkında kodlar buldular.

Kullanıcılar grup story’leri yayınlarken, belli bir arkadaş grubunu seçerek sadece onların görebileceği şekilde yayın yapabilecekler. Böylece listesindeki herkesin görmesini istemediği story’leri kısıtlamaları mümkün olacak.

Peki, Instagram’da grup story özelliği kullanıma açılsa, sık sık kullanır mısınız? Storylerinizi görmesini istemediğiniz arkadaşlarınız var mı? Facebook’ta tutulmayan bu özellik sizce Instagram’da başarılı olabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
instagram grup story

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