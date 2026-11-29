Android’de Gemini yerine ChatGPT’yi tercih eden kullanıcılar, uygulamayı şimdiden varsayılan dijital asistan olarak ayarlayabiliyor. Ancak ChatGPT’nin bu konumdaki yetenekleri şu an sesli modla ve sorulara metinle yanıt vermekle sınırlı. Ortaya çıkardığı bulgular ise, OpenAI’ın uygulamaya kullanıcı izniyle telefonda daha fazla kontrol sağlayabilecek yetenekler kazandırmak için çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Bulgular, geliştirme aşamasındaki uygulama kodlarının incelenmesine dayanıyor. Dolayısıyla bu özelliklerin kullanıma sunulacağı kesin değil.

TELEFON ARAMALARI VE SMS İÇİN İZİN İSTEYEBİLİR

Android Authority, ChatGPT’nin 1.2026.328 sürümünde arama geçmişini inceleme, telefon araması yapma, kişileri bulma ve SMS okuyup gönderme izinleriyle ilişkili metinler tespit etti.

Bu ifadeler arasında ChatGPT’nin bir sorgulamayı tamamlamak için telefonun rehberine erişim istemesi, son aramalardaki telefon numaralarını ve kayıtlı isimleri okuyabilmesi ve kullanıcı istediğinde telefondan arama yapabilmesi yer alıyor. Bazı izin metinlerinde ise bir “çalışma alanının” telefon üzerinden arama yapmasına veya SMS okuyup göndermesine izin verilip verilmeyeceği soruluyor.

Bu bulgular, ChatGPT’nin Android’de yalnızca sorulara yanıt veren bir asistan olmanın ötesine geçerek iletişim işlemlerini de üstlenebileceğine işaret ediyor.

MÜZİĞİ DURAKLATABİLİR, SÜRDÜREBİLİR VE PARÇA ATLAYABİLİR

Kodlarda bulunan diğer ifadeler, ChatGPT’nin bildirim erişimini kullanarak telefonda oynatılan medyayı bulup kontrol edebileceğine işaret ediyor. Uygulama, Android cihazlarda oynatmayı duraklatabilir, sürdürebilir veya parça atlayabilir.

İzinlerle ilgili bir başka metne göre ChatGPT; telefondaki medya oynatıcılarını, bunların mevcut oynatma durumunu, destekledikleri işlemleri ve erişilebilen parça adı ile sanatçı bilgilerini okuyabilir. Android Authority, sanatçı ve parça bilgilerinin kullanıcının tercihlerini öğrenmek veya müzik önermek için kullanılması ihtimalini de dile getiriyor.

Bununla birlikte, kodlardaki açıklama “sürdürme” işleminin mevcut oturumu oynatmak anlamına geldiğini belirtiyor. Bu araç bir uygulamayı açmıyor veya yeni müzik seçmiyor. Bildirimlerde gerekli bilgiler görünmüyorsa ChatGPT’nin medya oynatıcılarını doğrudan başlatması ya da belirli bir parçayı çalması veya sürdürmesi de mümkün olmayabilir.

ChatGPT, işlemin istenen sonucu verip vermediğini de kontrol edebilir. Kodlarda, oynatmanın başarıyla sürdürüldüğü doğrulandıktan sonra müziği bölmemek için sesli bir yanıt verilmemesi gerektiğini belirten bir ifade bulunuyor.

EKRANDAKİ İÇERİĞİ SORULARA YANIT VERMEK İÇİN KULLANABİLİR

Hazırlıklar, telefon aramaları ve medya kontrolüyle sınırlı görünmüyor. ChatGPT, telefon ekranında o anda görünen içeriği okuyup sorulara yanıt verirken bağlam olarak kullanabilir.

Bu özellikle ilgili metinler arasında “Ekranın hakkında soru sor” ve “Ekran ve uygulama verilerini kullan” seçeneğini açmaya yönelik ifadeler yer alıyor.

Kodlardaki açıklamalar, mevcut ekranla ilgili her yeni soruda, takip soruları da dâhil olmak üzere, ekranı okuyan aracın yeniden kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu da ChatGPT’nin ekrandaki içerikle ilgili her takip sorusunda yeni bir ekran görüntüsü alabileceğine işaret ediyor.

DOTS İÇİN DE ANDROID HAZIRLIĞI VAR

Android Authority’nin tespit ettiği bazı izin metinlerinde bir “Dot kartından” da söz ediliyor. Bunun, uygulamayı açık tutmayı gerektirmeden görevleri yerine getiren, sürekli çalışan ChatGPT ajanı Dots’a atıfta bulunduğu düşünülüyor.

İlgili metinde, Android ayarlarından bildirim erişimi verildikten sonra aynı Dot kartına dönülmesi ve “Bağlan” seçeneğine (istenirse) veya “Devam et” seçeneğine dokunulması gerektiği belirtiliyor.

Kodlarda ayrıca 'allowedWhileLocked' ve 'useDotAsAssistant' adlı iki yapılandırma bulunuyor. İlki, telefon kilitliyken bile ChatGPT’nin Dots’u devreye sokabileceğini düşündürüyor. İkincisi ise kullanıcıların belirli bir Dot’u telefonlarında dijital asistan olarak seçebilme ihtimaline işaret ediyor.

Dots’un Android cihazlarda ne ölçüde erişime sahip olacağı henüz belirsiz. Android Authority, tespit edilen metinler ve bunlara dayanan olasılıklar dışında, özelliklerin tam olarak nasıl çalışacağını gösteren bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Bu yeteneklerin ne zaman kullanıma sunulabileceği de bilinmiyor.