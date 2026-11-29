Hipertrikoz adı verilen nadir genetik rahatsızlığa sahip olan Larry Gomez, yüzü dahil vücudunun yüzde 95'inden fazlasındaki yoğun kıllarla yaşıyor. Meksika'da büyüyen Gomez, ailesine maddi destek sağlamak için genç yaşta sirkte çalışmaya başladı. Bu dönemde "Kurt Adam" lakabını kullanmaya başladı.

This Morning programına katılan Gomez, ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirterek sirkte çalışmaya başlamasının nedenini anlattı.

Gomez, ailesinin geçimini sağlamak ve eve yiyecek götürebilmek için para kazanması gerektiğini, bu nedenle sirkte çalışma fırsatını değerlendirdiğini söyledi.

"FARKLI OLMAYI SEVİYORUM"

Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle okulda zorbalığa maruz kaldığını anlatan Gomez, kuzeniyle birlikte diğer çocuklardan farklı oldukları için eğitim hayatında zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Annesinin kendisine her zaman yaşananları fazla önemsememesini söylediğini belirten Gomez, ailesine ve inancına bağlı kalmanın kendisine güç verdiğini dile getirdi.

Kıllarını aldırmayı düşünüp düşünmediği sorulan Gomez, bu konuda oldukça net konuştu. Farklı olmayı sevdiğini söyleyen Gomez, görünümünün değişmesini istemediğini belirtti.

Gomez, kendisi gibi farklı görünen insanlara da mutlu olmalarını, ailelerine ve inançlarına güvenmelerini tavsiye etti.