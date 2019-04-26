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Instagram hesabından paylaştı! Bu siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 26.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce askerlik dönemine ait fotoğrafına yer verdiği Instagram hesabında, son olarak lise yıllarına ait üç fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından paylaştı! Bu siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde lise yıllarına ait üç fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Lise yıllarından; ders, spor ve sanat' mesajıyla yaptığı paylaşımda, sınıf tahtasında soru çözerken, okul bahçesinde voleybol oynarken ve bir tiyatro gösterisinde sahnedeki anlarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabında Antalya'nın doğa ve tarihi değerlerini gösteren fotoğraflar da paylaşıyor. Bakan Çavuşoğlu, daha önce de askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mevlüt çavuşoğlu instagram dışişleri bakanı
 

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