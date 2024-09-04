İnstagram, hikâyeler özelliğine gösterilen ilgiyi etkileşime çevirmeye hazırlanıyor

Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Bu yeni özellikle hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip olacak.

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram'a yeni bir özellik geliyor. Instagram'da son dönemlerde kullanıcılar tarafından sık kullanılan özellikler arasında hikâyeler başı çekiyor. Sosyal medya platformu da kullanıcıların birbirlerinin hikâyelerine yorum yapabilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

HİKAYELERE DE YORUM YAZILABİLECEK

Yeni özellik şimdiden bazı kullanıcılara açılmış durumda. Bu kullanıcılar arasında elbette ki Meta'nın başındaki isim olan Mark Zuckerberg de yer alıyor. Genel olarak baktığımızda hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip. Instagram, bu özelliği açıp kapama kararının ise kullanıcılara ait olacağını belirtiyor.

Yeni özellik üzerinde kullanıcı davranışlarının önemli etkisi oldu. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, daha önceki açıklamalarında hikâye formatının uygulamadaki en popüler özelliklerden biri olduğunu ve gönderi paylaşmaktan daha çok kullanıldığını açıklamıştı. Kullanıcılar ayrıca özel mesajları da iletişim için tercih ediyor.

HER ŞEY ETKİLEŞİM İÇİN

Son dönemde kullanıcı etkileşimlerini arttırmak için peş peşe yenilikler duyuran Instagram, geçtiğimiz günlerde de profillere müzik ekleme özelliğini duyurmuştu. Ayrıca yine hikâyeler özelliği için de özel mesaj atıldığında ya da etkileşime geçildiğinde görülebilen paylaşımları devreye sokmuştu.