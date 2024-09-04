Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İnstagram, hikâyeler özelliğine gösterilen ilgiyi etkileşime çevirmeye hazırlanıyor

    İnstagram, hikâyeler özelliğine gösterilen ilgiyi etkileşime çevirmeye hazırlanıyor

    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    04.09.2024 11:04
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellikle hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip olacak.

    Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Bu yeni özellikle hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip olacak.
    En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram'a yeni bir özellik geliyor. Instagram'da son dönemlerde kullanıcılar tarafından sık kullanılan özellikler arasında hikâyeler başı çekiyor. Sosyal medya platformu da kullanıcıların birbirlerinin hikâyelerine yorum yapabilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-09-04 105200

    HİKAYELERE DE YORUM YAZILABİLECEK

    Yeni özellik şimdiden bazı kullanıcılara açılmış durumda. Bu kullanıcılar arasında elbette ki Meta'nın başındaki isim olan Mark Zuckerberg de yer alıyor. Genel olarak baktığımızda hikâyelere yapılan yorumlar, canlı yayınlardaki mesajları andıran bir yapıya sahip. Instagram, bu özelliği açıp kapama kararının ise kullanıcılara ait olacağını belirtiyor.
    Yeni özellik üzerinde kullanıcı davranışlarının önemli etkisi oldu. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, daha önceki açıklamalarında hikâye formatının uygulamadaki en popüler özelliklerden biri olduğunu ve gönderi paylaşmaktan daha çok kullanıldığını açıklamıştı. Kullanıcılar ayrıca özel mesajları da iletişim için tercih ediyor.

    s-0414398640bdb9d684e555c899ffd39de20297a6

    HER ŞEY ETKİLEŞİM İÇİN

    Son dönemde kullanıcı etkileşimlerini arttırmak için peş peşe yenilikler duyuran Instagram, geçtiğimiz günlerde de profillere müzik ekleme özelliğini duyurmuştu. Ayrıca yine hikâyeler özelliği için de özel mesaj atıldığında ya da etkileşime geçildiğinde görülebilen paylaşımları devreye sokmuştu.

    3c8d81afbcd1b1a9be56ab3958492edb7a458c22

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Instagram mesaj
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

    2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen kolye Türkiye'ye iade edildi

    2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen kolye Türkiye'ye iade edildi

    Dört yıldır esir tutulduğu ahırdan kaçmayı başardı! Her gün tecavüze uğradı

    Dört yıldır esir tutulduğu ahırdan kaçmayı başardı! Her gün tecavüze uğradı

    Marketten aldı, kurt çıktı! "Canlı canlı içinde..."

    Marketten aldı, kurt çıktı! "Canlı canlı içinde..."

    İstanbul'dan taksiyle Isparta'ya gitti! Taksimetre ücreti şaşırttı

    İstanbul'dan taksiyle Isparta'ya gitti! Taksimetre ücreti şaşırttı

    İnşaat şirketi iflas edince gökdelenlerden oluşan site saniyeler içinde yerle bir edildi

    İnşaat şirketi iflas edince gökdelenlerden oluşan site saniyeler içinde yerle bir edildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

    Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.