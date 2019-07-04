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Instagram hikayeler bölümüne bomba gibi bir özellik geldi

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TEKNOLOJİ  | 04.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Neredeyse her ay farklı bir özellik kazanan Instagram platformu bu sayede kullanıcılarını sosyal medya hesaplarını etkili tutmak istiyor. İşte sosyal medya hayranlarını sevindirecek haberimizin detayları.

Instagram hikayeler bölümüne bomba gibi bir özellik geldi

Bugüne kadar en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, büyük oranda değişikliğe uğruyor. Bu değişiklikler içerisinde Instagram hikayeler bölümü de eklendi ve şirket daha çok çıkartmalar üzerinde durmaya çalışıyor.

Instagram hikayeler seçeneğini kullanarak birçok çıkartma eklemeniz mümkün. Bu çıkartmalar içerisinde çeşitli anketler ile birlikte yüz ifadeleri de yer alabiliyor. Ancak Instagram bu sefer farklı bir çıkartma deneyecek. Son olarak kullanılacak çıkartmada, grup sohbeti açma özelliği bulunacak.

Instagram-grup-sohbeti

Eğer yakın arkadaşlarınızla bağlarıızı kopmamışsanız onlarla bir grup sohbeti yapmak size cazip gelebilir. Her ne kadar fenomenler Instagram hesaplarında ekli olan kişileri tanımasalar bile, normal Instagram kullanıcıları hesaplarındaki neredeyse herkesi tanır. Bu nedenle özelliğin daha çok normal Instagram kullanıcılarına hitap etmesi bekleniyor.

Instagram tarafından eklenen bu özelliği kullanmak, son derece kolay. Sadece hikayenize grup sohbeti çıkartmasını seçenekler bölümünden eklemeniz yeterli olacaktır. Grup sohbeti kısmına tıklayanlar sizlerle grup olarak sohbet edebilecek. Eğer bu güncellemeyi kullanmaya başladıysanız, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
instagram sosyal medya

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