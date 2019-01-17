Instagram'ı sallayan yeni akım: 10 years challenge nedir?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, daha önce 100 Kat Kıyafet Denemesi (100 Layers Of Clothes Challenge), Tarçın Yemek (Cinnamon Challenge) ve Sihirli Değişimler (Dont Judge Me Challenge) gibi akımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Instagram bu kez ise yeni bir akımla gündemde... Binlerce kullanıcı eski görüntülerini paylaşarak 10 yıl içerisinde en az değişiklik yaşayan kişilerin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyor.

İşte kullanıcıların '#10yearschallenge' etiketi ile yaptığı o meydan okumalardan bazıları;



