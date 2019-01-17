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Instagram'ı sallayan yeni akım: 10 years challenge nedir?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

10 years challenge etiketi ile yapılmakta olan paylaşımlar Instagram kullanıcılarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Kullanıcıların 10 yıllık değişimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak birbirlerine meydan okumasını konu alan yeni akımda kişiler, zaman içinde en az değişimi yaşayan kişi olduklarını göstermeye çalışıyor. İşte Instagram'ı sallayan 10 years challenge için yapılan paylaşımlardan bazıları...

Instagram'ı sallayan yeni akım: 10 years challenge nedir?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, daha önce 100 Kat Kıyafet Denemesi (100 Layers Of Clothes Challenge), Tarçın Yemek (Cinnamon Challenge) ve Sihirli Değişimler (Dont Judge Me Challenge) gibi akımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Instagram bu kez ise yeni bir akımla gündemde... Binlerce kullanıcı eski görüntülerini paylaşarak 10 yıl içerisinde en az değişiklik yaşayan kişilerin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyor.

İşte kullanıcıların '#10yearschallenge' etiketi ile yaptığı o meydan okumalardan bazıları;

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