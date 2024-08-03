Instagram kapanınca gözler ınfluencerlara çevrilmişti! Danla Bilic daha fazla kayıtsız kalamadı

MYNET-Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a 2 Ağustos tarihinden bu yana erişim sağlanamıyor.

Instagram'a erişim engelinin BTK Başkanlığı tarafından alınan bir karar olduğu ortaya çıktı. Instagram'ın engellenmesi ile birlikte içerik üreticiler ve ınfluencerın ne yapacağı merak edilmişti.

TEPKİSİZ KALAMADI

Hayatlarını marka paylaşımları ile kazanan içerik üreticilerinin, sansür kararı sonrasında ne yapacağı merak edilirken çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Danla Bilic'den tepki gecikmedi.

'PUANIM SIFIR'

Tepkisini ise yine Instagram'dan göstermeyi tercih eden Danla Bilic, bir paylaşım yaparak paylaşımına "Hiç tasvip etmiyorum çat diye twitter'ın Instagram'ın elimizden alınabiliyor olmasını, puanım sıfır 0 sıfır 0" notunu düştü.