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Instagram kısır bir döngüye mi girdi?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Siz de Instagram’da dolaşırken sık sık dejavu olmuş gibi hissediyor musunuz? Hissediyorsanız üzülmeyin, çünkü bunun bir sebebi var. Insta Repeat isimli bir hesap Instagram’da trendleri belirleyen, insanları etkileyen çok takipçili birtakım hesapları mercek altına almış ve ilginç sonuçlara ulaşmış. Çoğu aynı yerde ve birebir aynı pozları veriyorlar.

Instagram kısır bir döngüye mi girdi?

Instagram dejavusunu ortaya çıkaran hesabın arkasında Anchorage, Alaska’da yaşayan 27 yaşında ismini açıklamayan biri var. İnsanların belli yerlere ve belli pozlara sıkışıp kaldığını söyleyen bu arkadaş tekrar tekrar aynı şeylere maruz kaldığımızı ifade ediyor. Sanatçılar, oyuncular, yaratıcı insanlar zaman zaman tekrar düşer, bu çok normal, ancak Instagram’da gördüğümüz bu şey normal değil artık.

Insta Repeat hesabı bazen paylaşımlarını “özgün”, “yaratıcı”, “orijinal”, vb. etiketlerle etiketleyerek bu benzerliğe ironik bir tepki de koymuyor değil. Gelin şimdi Instagram’ı esir almış olan farklı hesaplara ait birbirinin aynı fotoğraflara kısaca bir göz atalım.

1. Şapka...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-1

2. En tepede!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-2

3. Çadırın girişini aç ve seyret!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-3

4. Objektif...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-4

5. Sen baya bi ileri git, tam girişte beni çek!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-5

6. Arabanın üstüne çık!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-6

7. Baya değişik bir poz buldum!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-7

8. Yürürken beni arkadan çek!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-8

9. Sandal...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-9

10. Yolu odaklayacaksın unutma!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-10

11. Kafamdaki ışığı da açsam mı ya?

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-11

12. Haberim yokmuş gibi çek!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-12

13. Tam yol çizgisinden yürümek!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-13

14. İskele...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-14

15. Su ve kaya...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-15

16. Rüzgarda dalgalanan saçlar...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-16

17. Uzaklarda...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-17

18. Şelaleye karşı oturup ayakları uzat!

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-18

19. Gölü seyrederken...

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-19

20. İnception.

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-20

21. Şelalenin önü.

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-21

22. Kuzey ışıkları.

instagramda-herkesin-birbirinin-ayni-fotograflar-cektirmesi-bonus

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya instagram paylaşım

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