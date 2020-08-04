Instagram sözleri: Takipçilerinizin ilgisini çekecek en güzel sözler

Sosyal medya uygulamaları kendimizi ifade ettiğimiz kişisel günlükler haline gelmiş durumda. Bu uygulamalar arasında en çok Instagram sözleriyle insanlar birbirlerine mesaj yolluyorlar. Çok beğeneceğiniz ve Instagram'a hikâye ve post atarken kullanacağınız sözleri sizler için derledik.
Instagram'da kullanılan profil ve biyografi sözleri içerisinde yer alan en güzel, en anlamlı sözleri bu içerikte sizler için listeledik.
Hayal kurmayı seviyorum çünkü kurduğum hayal dünyasında her şey yolunda gidiyor.
Sizi sevmiş, size inanmış birini sakın ama sakın hayal kırıklığına uğratmayın.
Seni iki şey anlatır: Hiçbir şeye sahip değilken gösterdiğin sabır, her şeyi elde ettiğinde sergilediğin tavır.
Boş vermem gereken şeyleri gereğinden fazla umursuyorum ve mutsuz hissediyorum. İşte benim en kötü huyum bu!
Bütün kadınlar aslında birer melektir. Tek farkları, kanatları kırıldığında süpürgelerine binmeleri.
Uçurumdan ittiğiniz bir taşa akıl vermeye kalkarsanız kendi isteğiyle düştüğünü düşünmeye başlar.
Beklentiler her daim bizleri yaralar.
Benim en sıkı dostum aynam! Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez.
Herkes kendi değerini, kendisi belirlemeli; başkasından beklediğiniz değer asla sizi tatmin etmez!
Sosyal medya hesaplarında insanların en sık paylaştıkları sözler arasında cool, yani havalı, sözler de yer alır. Instagram'ın en çok paylaşılan havalı sözlerini sizler için derledik.
Doğrudur, İstanbul şiir, Ankara ise roman yazdırır. Aşk ise size çay demlettirir.
Yanıltmasın bizleri masum bakışlar, pek çoğunu şeytan görse ayakta alkışlar.
Vefa, her insanın kaldıramayacağı ağır bir yüktür.
Karakterim “benim kim olduğumla” ilgili, tavrım ise “sizin kim olduğunuzla.”
Doğru olanı yaptığım için kaybettiklerime sesleniyorum: ''Hepinizin yolu açık olsun!''
Unutma, yokuş aşağı inmek oldukça basit gelebilir ama manzara en güzel tepeden seyredilir.
Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
Kadınlar kendilerine neler verildiğine bakmaz, kendileri için nelerden vazgeçildiğine bakarlar.
Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen o küçük şeyleri sevmeye başlarsan o küçücük şeyler, büyük olurlar.
Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.
Ölüm o kadar basit ve olağan bir şey oldu ki, yaşamak olağanüstü bir şey haline dönüştü.
Anlamı büyük fakat kendisi kısa Instagram sözleri ile duygularınızı en güzel şekilde belirtebilirsiniz. Biz de sizler için bu sözlerin bazılarını listeledik.
Az insan, her zaman çok huzur anlamına gelir
En iyi seçim, bazı durumlarda vazgeçmektir.
Bir savaşçının en büyük iki yardımcısı; sabır ve zamandır.
Öğrenmemiz gereken ilk dil; tatlı dildir.
Gökkuşağı tarafından dışlanmış siyah gibiyim.
Biraz seni özledim. Biraz sohbetini. Biraz sesini...
Ömrümüz yarından bir şeyler beklemekle geçiyor sanki...
İntikam almaktan hoşlanmam fakat ödeşmek adettendir.
Yalnızlığa alışmayı, gitmem deyip gidenlerden öğrendik.
Şu kısacık ömrünü yanlış insanlarla doldurma!
Bazı hayaller gerçek olmayı çok hak ediyor.
Birisi sizi kırdığında ya da hak etmediğiniz bir durumda bıraktığında, bu yaptığını ödetmek, hatasını görmesini sağlamak için ona ağır sözler söylemek istersiniz. İşte Instagram'da kullanılan ağır sözlerden bazıları.
Bazen hiçbir şey yapman gerekmez; Allah sessizce senin intikamını alır.
İlk başta herkes iyi davranır. İnsanların ilk söylediklerine değil, son yaptıklarına bakmak gerekir.
Bazı insanlar vardır, girdiklerinde odayı aydınlatır, bazıları da çıktıklarında…
Bu yaralar; öpsen geçmeyecek, sarılsan daha çok acıyacak ve ben seni asla affetmeyeceğim.
Arkamdan konuşan insanlar, konuşmayı sürdürebilirler. Unutmayın, küçük insanlar hep büyük insanları konuşur.
Bana yol vermeyi düşünmeyi bırak da sana verdiğim yolda yürümeyi öğren!
Bu saatten sonra ben başkası için yazarım, sen kendin için okursun!
Ortaya "Herkes şerefi kadar konuşsun" diye bir laf bıraksam ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.
Yalan zekâ işidir, dürüstlük ise cesaret. Zekası yetmeyen yalan söylemesin, cesaretini kullanıp dürüst olmayı denesin.
Ne kralına giderim, ne alayına… Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma, alayı da…
Toprak, acaba sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokuyor?
Al, döndüm yine arkamı! Sen sırtımdan vurmayı seversin, yüzüm ağır gelmesin.
Yağ satardık, bal satardık! Her şey o kadar güzeldi, asla birbirimizi satmazdık.
Aşık olan insan için duygularını açıklamak çoğu zaman zordur. Duygularınızı ifade etmede yardımcı olacak aşk ile ilgili en güzel sözleri sizler için listeledik.
Önemli değil. Hiç üzülmedim. Sadece acıdı biraz. Biraz da öldüm, o kadar!
Bazen kimini tanıdığına pişman olursun, kimini de geç tanıdığına.
Bana diken gibi batarken başkasına çiçek açışını da unutmam artık.
Bu gönül, görmeden seni arzulamış. Görünce nasıl dayansın!
Oturalım bir gecenin karşısına, sarılmaya gerek yok. Geç karşıma neden "biz" olamadık anlat.
Mühürledim seni ömrüme, sense mühürledin beni ömrüne…
Yanına kadar koştuktan sonra, son bir adım daha atmayı beceremeyeceksen sakın yola çıkma! Sana değil, bekleyene yazık olur.
Aşk öpüşmekten dudakları morarana değil, seni seviyorum derken yanakları kızaran insana yakışır.
Aşk bir kelebek gibidir, sen koştukça o kaçar. En iyisi bırak uçsun, belki hiç beklemediğin bir anda gelip omzuna konar.
Küfür şeytana mahsustur, tövbe ise insana... Aşk kadına yakışır, sevmek adama!
Bazı şeyler için "Yaşandı, bitti" demek haksızlık olur, bir çok şey yaşandı ama yarım kaldı.
Bazı şeyler var ki asla söylenmiyor, biz seninle çoğu sözü susarak aşmayı başardık.
Aradığı zaman uyuyormuş gibi rol yaptıklarımız var. Bir de uyurken aradığında "Uyumuyordum konuşabiliriz" dediklerimiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum