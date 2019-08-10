Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Sosyal medya uygulamaları her ne kadar çoğunlukla akıllı telefonlar üzerinden kullanılsa bile yine de hatırı sayılır bir web kullanıcısının da olduğunu söyleyebiliriz. Bu sosyal medya web sayfalarının hızı ise kullanıcılar tarafından en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor.

Facebook şirketi tarafından geliştirilen Instagram platformu, son olarak keşfet özelliğini güncellemişti. Şirket şimdi ise web hizmetinin daha hızlı olması için Instagram sayfaları arasındaki geçişi hızlandırdı.

Sayfa geçiş bağlantıları daha önceden zayıf olan platform, şimdi ise bunu güçlendirdi ve kullanıcılar çok kısa süre içerisinde diğer sayfalara geçiş yapabiliyor. Şu an için sosyal medya platformları arasında sayfalar arası geçiş hızı en fazla olan Snapchat diyebiliriz. Instagram bu özelliği Snapchat platformunun elinden almak istiyor.

Bu geliştirme şu an test aşamasında. Instagram ilerleyen dönemlerde bunu tüm kullanıcılara yayacak. Peki sizce de sosyal medya platformu Instagram tüm bu çalışmalarla kullanıcı sayısını artırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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