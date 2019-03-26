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İnstagramda takip etmeyenleri bulma yöntemleri

Deniz Pervin Deniz Pervin
TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Instagram’da takip etmeyenleri bulma yöntemleri nelerdir? Telefondan veya bilgisayardan Instagram’da takibi bırakanlar nasıl öğrenilir? Sizin için İnstagram hesabınızla ilgili öğrenebileceğiniz bu detay bilgiyi elde etmenin yöntemlerini adım adım anlattık.

İnstagramda takip etmeyenleri bulma yöntemleri

Sosyal medya uygulamalarının hayatımızdaki önemi arttıkça çeşitli terimler ve problemler de hayatımızda yer kaplamaya başladı. Şüphesiz o terimlerden birisi de “takipçi”. Pek çok kişi için sosyal medya dünyasında son derece önemli bir kavram olan takipçi, bazen bir statü belirtisi olarak bile kabul ediliyor. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları kendilerini takip etmeyen kişileri bulmak ya da kendilerini takipten çıkaran insanları tespit etmek istiyorlar. Bu yöndeki arzu arttıkça her geçen gün yeni yöntemler de ortaya çıkıyor. Bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden Instagram’da takip etmeyenleri bulmak için çeşitli işlemler gerçekleştirmek mümkün fakat bir taraftan da kullanılan yöntemlerin güvenilirliğine ve verilerin gizliliğine özen göstermek gerekiyor.

Android ve iPhone'da Instagram’da Takip Etmeyenleri Bulma Yöntemleri

Akıllı cihazlar için geliştirilen uygulamaları kullanarak Android ve iPhone cihazlarınızdan sizi Instagram'da takip etmeyenleri tespit edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bazen kullanıcı bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak durumunda kalmanızdır. Dolayısıyla güvenmediğiniz bir uygulamaya bilgilerinizi vermekten kaçınmanız daha doğru olacaktır.

1. Follow Meter

Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, Instagram hesabınızla ilgili pek çok veriye ulaşmanızı sağlıyor. Bu verilen arasında sizi takip etmeyi bırakanlar, hayalet takipçiler gibi detaylar bulunuyor.

Uygulamayı akıllı cihazınıza indirip kurduktan sonra uygulama üzerinden Instagram hesabınıza giriş yapın. Sonrasında menüdeki seçenekler üzerinden takibi bırakanları, yeni takipçileri, geri takip etmediklerinizi ve diğer pek çok detayı görebilirsiniz.

2. Followers Tracker Pro

Followers Tracker Pro, adından da anlaşıldığı gibi ücretli hizmetler de sunan bir uygulamadır. Şu an sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bu uygulamayı indirdikten sonra temel bazı hizmetlere ücretsiz erişebilirsiniz. Ekstra hizmetler için ise uygulama içi satın alma işlemlerini gerçekleştirmek gerekebilir.

Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra kazandığınız takipçileri, sizi takip etmeyi bırakanları, sizin takibinize takiple karşılık vermeyenleri, silinen beğeni ve yorumları görebilirsiniz. Eğer uygulamada sizi takipten çıkaranların listesini görmek istiyorsanız "lost followers" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

3. Follow Cop

Şu anda yalnızca Android kullanıcılarının kullanabildiği bir uygulama olan Follow Cop, Instagram hesabıyla ilgili çeşitli verilere ulaşmak isteyen kullanıcılar için gayet kullanışlı bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde Android işletim sistemine sahip cep telefonu ya da tabletinizden sizi takip etmeyen kullanıcıları, hayalet takipçileri, sizinle en çok etkileşime giren kullanıcıları ve daha pek çok detayı öğrenebilirsiniz.

Uygulama en yakın tarihli gelişmelere göre veri sağladığı için kimin sizi takip etmeyi bıraktığı konusunda güncel olarak bilgi sahibi olmak istiyorsanız uygulamayı düzenli kullanmanız daha doğru olacaktır. Bu sayede sizi takipten çıkaran kişilerle ilgili bilgileri daha kolay görüntüleyebilirsiniz.

Follow Cop uygulaması sayesinde sizi takip etmeyen kullanıcıları öğrenebileceğiniz gibi sahte takipçileri bulmak için de çeşitli filtreleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama üzerinden tek seferde üç Instagram hesabına bağlanabilir ve çoklu hesap kullanımı sayesinde var olan bütün hesaplarınıza ilişkin takipten çıkanlar ve takip etmeyenler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram'da Takip Etmeyenleri Bulma Yöntemi

Bilgisayara herhangi bir program yüklemeden tarayıcı ve ofis programları yardımıyla Instagram'dan sizi takip etmeyen kişileri kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Her ne kadar karmaşıkmış gibi görünse de herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duyulmaması ve başka bir platforma şifre girmeye gerek kalmaması gibi detayları göz önüne aldığımızda, Instagram’dan indirilen verilerin Excel’de düzenlenmesi ile bu sonuca ulaşmak son derece güvenli olacaktır.

  • İlk olarak web tarayıcınızı açıp Instagram’a girdikten sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

instagram takip etmeyeni bulma 1

  • Sağ üst köşedeki butona tıklayarak profilinizin yer aldığı sayfaya gidin.

instagram takip etmeyeni bulma 2

3 Bu işlemin sonrasında profil sayfasında kullanıcı adınızın hemen yanında yer alan "profili düzenle" yazısının yer aldığı butona tıklayın.

instagram takip etmeyeni bulma 3

  • Profili düzenleme sayfasında sol menüde en alt sırada yer alan "gizlilik ve güvenlik" butonuna tıklayıp işleme devam edin.

instagram takip etmeyeni bulma 4

  • Açılan sayfanın orta bölümünde yer alan "hesap verileri" başlıklı alana gelin. Bu başlığın altında yer alan ve mavi renkle gösterilen "hesap verilerini görüntüle" yazısına tıklayın.

instagram takip etmeyeni bulma 5

  • Bu bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada sağ bölüme geçin ve buradaki "bağlantılar" başlığını bulun. Bu başlığın altında iki işlem yapmanız gerekir. İlk olarak "seni takip edenler" yazısının altındaki "tümünü gör" butonunun üzerine gelin ve sağ tıklayarak bu bağlantıyı yeni sekmede açın.
  • Daha sonra "takip ettiğin hesaplar" yazısının hemen altında bulunan "tümünü gör" butonunun üzerine gelin ve buna da sağ tıkladıktan sonra "bağlantıyı yeni sekmede aç" yazısına tıklayın.

instagram takip etmeyeni bulma 6

  • Açmış olduğunuz her iki yeni sekmede de yapmanız gereken bazı işlemler bulunuyor. Her iki sekmede de "daha fazlasını gör" yazısının olduğu mavi renkli bir buton göreceksiniz. Bu butona basarak sizi takip eden ve sizin takip ettiğiniz bütün hesapları görebilirsiniz.

instagram takip etmeyeni bulma 7

  • Bu aşamadan sonra Excel programına geçmeniz gerekiyor. Excel'e geçtikten sonra listelerinizi tamamıyla kopyalayıp ayrı ayrı sütunlara yerleştirmeniz lazım. Yerleştirme işlemini yaptıktan sonra A sütunu seçili iken sağ üst kısımda yer alan "koşullu biçimlendirme" yazısının üzerine gelip altı kısımdan "yeni kural..." butonuna tıklayın.

instagram takip etmeyeni bulma 8

  • Bu bölüme tıkladıktan sonra açılan sekmeden ise "biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan" seçeneğine tıklayın. Daha sonra alt bölümde yer alan kutuya bu kodu resimdeki gibi yazmanız gerekir. Devamında ise B sütunu için de aynı işlemi uygulayın.
  • Daha sonra formülün yazılı olduğu yere noktalı virgül yani ; işaretini ekleyin. Sonrasında ilk seçtiğiniz A sütunundaki A1'in üstüne tıklayın ve formül bölümünde A1 yazısı belirene dek F4'e tıklayın. A1 yazısı belirdikten sonra formülün devamına )=0 yazın. Sonrasında ise "biçimlendir" yazısına tıklayın ve karşınıza gelen sekmelerden "dolgu" bölümüne geçip renk seçerek "tamam" yazısına tıklayın. Sonrasında kuralı oluşturmak için yeniden "tamam" yazısına tıklamanız gerekiyor.
  • Bu işlemin sonunda takibi bırakanlar ortaya çıkmış oluyor. Ekranda sizi takip etmeyenler, az önce seçmiş olduğunuz renk ile ortaya çıkar. Renkli kutularda yazan isimlerin artık sizi Instagram üzerinden takip etmediğini anlayabilirsiniz.
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