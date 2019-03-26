İnstagramda takip etmeyenleri bulma yöntemleri

Sosyal medya uygulamalarının hayatımızdaki önemi arttıkça çeşitli terimler ve problemler de hayatımızda yer kaplamaya başladı. Şüphesiz o terimlerden birisi de “takipçi”. Pek çok kişi için sosyal medya dünyasında son derece önemli bir kavram olan takipçi, bazen bir statü belirtisi olarak bile kabul ediliyor. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları kendilerini takip etmeyen kişileri bulmak ya da kendilerini takipten çıkaran insanları tespit etmek istiyorlar. Bu yöndeki arzu arttıkça her geçen gün yeni yöntemler de ortaya çıkıyor. Bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden Instagram’da takip etmeyenleri bulmak için çeşitli işlemler gerçekleştirmek mümkün fakat bir taraftan da kullanılan yöntemlerin güvenilirliğine ve verilerin gizliliğine özen göstermek gerekiyor. Android ve iPhone'da Instagram’da Takip Etmeyenleri Bulma Yöntemleri Akıllı cihazlar için geliştirilen uygulamaları kullanarak Android ve iPhone cihazlarınızdan sizi Instagram'da takip etmeyenleri tespit edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bazen kullanıcı bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak durumunda kalmanızdır. Dolayısıyla güvenmediğiniz bir uygulamaya bilgilerinizi vermekten kaçınmanız daha doğru olacaktır.

1. Follow Meter Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, Instagram hesabınızla ilgili pek çok veriye ulaşmanızı sağlıyor. Bu verilen arasında sizi takip etmeyi bırakanlar, hayalet takipçiler gibi detaylar bulunuyor. Uygulamayı akıllı cihazınıza indirip kurduktan sonra uygulama üzerinden Instagram hesabınıza giriş yapın. Sonrasında menüdeki seçenekler üzerinden takibi bırakanları, yeni takipçileri, geri takip etmediklerinizi ve diğer pek çok detayı görebilirsiniz. 2. Followers Tracker Pro Followers Tracker Pro, adından da anlaşıldığı gibi ücretli hizmetler de sunan bir uygulamadır. Şu an sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bu uygulamayı indirdikten sonra temel bazı hizmetlere ücretsiz erişebilirsiniz. Ekstra hizmetler için ise uygulama içi satın alma işlemlerini gerçekleştirmek gerekebilir. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra kazandığınız takipçileri, sizi takip etmeyi bırakanları, sizin takibinize takiple karşılık vermeyenleri, silinen beğeni ve yorumları görebilirsiniz. Eğer uygulamada sizi takipten çıkaranların listesini görmek istiyorsanız "lost followers" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

3. Follow Cop Şu anda yalnızca Android kullanıcılarının kullanabildiği bir uygulama olan Follow Cop, Instagram hesabıyla ilgili çeşitli verilere ulaşmak isteyen kullanıcılar için gayet kullanışlı bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde Android işletim sistemine sahip cep telefonu ya da tabletinizden sizi takip etmeyen kullanıcıları, hayalet takipçileri, sizinle en çok etkileşime giren kullanıcıları ve daha pek çok detayı öğrenebilirsiniz. Uygulama en yakın tarihli gelişmelere göre veri sağladığı için kimin sizi takip etmeyi bıraktığı konusunda güncel olarak bilgi sahibi olmak istiyorsanız uygulamayı düzenli kullanmanız daha doğru olacaktır. Bu sayede sizi takipten çıkaran kişilerle ilgili bilgileri daha kolay görüntüleyebilirsiniz. Follow Cop uygulaması sayesinde sizi takip etmeyen kullanıcıları öğrenebileceğiniz gibi sahte takipçileri bulmak için de çeşitli filtreleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama üzerinden tek seferde üç Instagram hesabına bağlanabilir ve çoklu hesap kullanımı sayesinde var olan bütün hesaplarınıza ilişkin takipten çıkanlar ve takip etmeyenler hakkında bilgi edinebilirsiniz.