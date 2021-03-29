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İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu'nda, toplamda 8 bin 350 metre olduğu tahmin edilen ziyarete kapalı galeriler ve göller için etüt ve tespit çalışmaları yapıldı.

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta Çatağıl köyü sınırlarında yer alan ve 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası unvanına sahip İnsuyu Mağarası'nda ziyarete kapalı alanların keşfi için çalışma başlatıldı. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyelerinin katılımıyla 26 Mart tarihinde mağara içerisindeki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

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Yaklaşık iki yıldır süren restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden ziyarete açılan ve oluşumu binlerce yıl öncesine dayanan mağara, jeolojik olarak kalkerden meydana geliyor. Bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucu sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşturduğu mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Yatay uzunluğu 597 metre olan mağaranın ziyaret edilebilen 500 metreye kadar olan bölümünde 9 göl bulunuyor. Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle ciddi oranda kurudu.

TOPLAM UZUNLUĞU 8 BİN 350 METRE

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DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mağaranın yaklaşık 500 metrelik kesiminin ziyaretçiye açık olmakla birlikte mağara içerisindeki galerilerin toplam uzunluğunun 2012 yılındaki haritalama çalışmaları ile 8 bin 350 metre olarak tespit edildiği belirtildi. İnsuyu Mağarası'nın her yönde uzanan karmaşık galeri sistemleriyle 'Labirent Mağara' niteliği taşıdığı kaydedildi.

İÇİNDEKİ GÖLLERİ KURUYOR

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İçerisindeki 9 göl ile üne kavuşan İnsuyu Mağarası'nda, son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın da etkisiyle göllerdeki su seviyelerinde düşüşler ve kurumalar yaşandığına dikkat çekildi. DKMP Genel Müdürlüğü ve Burdur Valiliği arasında 2012 yılında imzalanan protokol ile mağaranın rehabilitasyonu için ilgili kurumlar tarafından çalışmalar başlatıldı. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından mağara ekosistemine uyumlu hale getirilen mağara içi aydınlatması ve Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mağara giriş alanında yapılan yeni tesisler ve peyzaj düzenlemesi ile mağara ve çevresinin ihtiyaç duyduğu iyileştirme çalışmaları yapıldı.

DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğa Turizmi Uygulama Eylem Planı çalışmaları kapsamında Burdur'da mağara turizmi potansiyelini artırmak, ziyaretçi deneyimini iyileştirmek ve ziyaretçilerin doğa koruma bilincinde farkındalık oluşturulması amaçlandığı belirtildi. Burdur Valiliği'ne sunulacak olan mağara içi etüt ve tespit çalışma sonuçlarının, İnsuyu Mağarası'nın ziyaretçi yönetimi ve memnuniyetine katkı sağlamasının hedeflendiği de kaydedildi.

(DHA)

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