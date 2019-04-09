Intel i7 9750H ve Nvidia GTX 1650 sızdı!

İşlemci alanında AMD ile girdiği yarışta yeni nesil işlemcileri ile farkı açan Intel, şimdi de i7 ailesine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor.

Üst segment bir işlemci olacak olan Intel i7 9750H, bir önceki nesil i7 işlemciden ortalama 40.000 puan daha fazla alması ile dikkat çekiyor.

Intel 7. nesil i7 ile karşılaştırıldığında farkı iki katına çıkaran Intel i7 9750H için Intel i9 ayarında bir performans sunacak desek yalan olmaz.

Intel i7 9750H işlemcinin yanında Nvidia’nın da yeni ekran kartı sızdı. GTX 1650 olarak isimlendirilecek olan bu ekran kartı büyük ihtimalle GTX 1050 Ti’dan daha fazla performans sunacak.

3D Mark testinden 11.294 puan alan GTX 1650, GTX 1050’ye göre neredeyse 1.5 kat daha fazla performans vadediyor.

Şimdilik Intel’in yeni işlemcisi ve Nvidia’nın yeni ekran kartı hakkında sızan bilgiler bu kadar. İlerleyen günlerde bu yeni donanımlar hakkında bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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