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İnternet hız testi nasıl yapılır? Türk Telekom internet hız testi ekranı

13.11.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet hız testi ekranı yoğun ilgi görüyor. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlamanın ardından vatandaşlar internete erişimde sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, ‘Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır.’ denildi. Peki, internet hız testi nasıl yapılır?

İnternet hız testi nasıl yapılır? Türk Telekom internet hız testi ekranı

İnternet hız testinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. İnternette yaşanan yavaşlığın ardından hız testi ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Türk Telekom’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ekran ile hız testi yapılabiliyor.

İNTERNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

İnternet hız testini başlatmadan önce doğru sonuç alabilmeniz için belirtilen aşamaları takip etmeniz gerekiyor.
Öncelikli olarak kablosuz internet bağlantınızı kapatmalısınız. İnternet bağlantınızın başka bir bilgisayar tarafından kullanılmadığından emin olmalısınız.
İNTERNET HIZ TESTİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgisayarınızın modem cihazınıza data kablonuz ile bağlı olduğundan emin olunuz. Bilgisayarınızda çalışan hız testi sayfası haricindeki tüm internet sayfalarını, diğer programları ve uygulamaları kapatınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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