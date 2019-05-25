İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

Eğer düzenli veya titiz biriyseniz, ev arkadaşıyla ya da dağınık bir eşle yaşamak bir hayli zor olabilir. Kirli kıyafetleri, boş şişeleri, yemek artıklarını, sararmış çarşafları görmezden gelmek eminiz ki çok acıdır. Ama bazen ne aşık olacağın adamı ne de yakın dostunu sırf dağınık ve üşengeç diye sevmeden yapamazsınız. Tabii sabır taşı da bir yere kadar...

Bu fotoğraflarda gördüğünüz görüntüler aynı evde kendisinden çok farklı, dağınık, yeri geldiğinde pasaklı kişilerle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösteren insanlara ait.

Kimi eşinin banyo aldıktan sonra dökülen saçlarını toplamayıp, bir de üstüne duvarda bıraktığı “sanat eserini” paylaştı kimi de dağınık biriyle yaşamanın ne demek olduğunu gözler önüne serdi.

İşte gördükçe kendi ev arkadaşınıza belki de eşinize şükredeceğiniz internet ortamındaki en üşengeç en dağınık insanların arkalarında bıraktıkları karmaşa fotoğrafları



