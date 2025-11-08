Mynet Trend

İnternetten tanıştı hayatı kabusa döndü! Eşi önce bıçakla sonra evini aldı! Şimdi çadırda yaşıyor

Antalya’da 25 Mayıs 2025’te barışmak için gittiği evde eşi tarafından defalarca bıçaklanan 64 yaşındaki Necdet Tilif, “İnsanlık yaptım” diyerek eşini affetti. Ancak eşini eve aldıktan bir gün sonra hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Evine yaklaşamayan adam, Antalya Adliyesi yakınındaki bir parkta ayağında kelepçeyle kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

14 Ekim 2025’te evinin eşi tarafından satıldığını öğrenen Necdet Tilif, “Hep iyi niyetimden vuruldum. Çok zoruma gidiyor, canım acıyor, üşüyorum” dedi. Talihsiz adam yaşadıklarını anlatmak için çadırının arkasına bastırdığı afişi astı.

Antalya'da eşi tarafından bıçaklanmasının ardından hastanede uzun süre tedavi gören Necdet Tilif'in hayatı, olaydan aylar sonra yeniden sokakta geçmeye başladı. Eşi Z.T.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanıp 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını öğrendiğinde, onu banklarda yatarken bulduğunu anlatan Tilif, "vicdan yaptım" diyerek eşini yeniden evine götürdü. Ancak bir gün sonra kendisi hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığını öğrenen Tilif, şimdi adliye yakınındaki bir parkta kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

"ZULÜM DEVAM EDİYOR, EVİMİN SATILDIĞINI ÖĞRENDİM"

Eşi tarafından bıçaklandıktan sonra üç ay cezaevinde kalan Z.T.'nin, serbest kaldıktan sonraki gün kendisi hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri süren Necdet Tilif, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yine zulüm devam ediyor. Evimin satıldığını öğrendim. Evimi 10. ayın 14'ünde, yani 14 Ekim 2025'te satmışlar. Beni acıtan bıçak darbeleri değil, beni acıtan şu kelepçeyi takan. Bana 25 Mayıs'ta 19 bıçak vuranın talebi üzerine alınıyor. Döşemealtı'ndaydım, belediyeyle yıldızımız barışmadı. Borç harç bir araç tuttum, çadırımı Meltem Mahallesi'ne, adliyeye 200 metre yakına taşıdım. Şimdi burada yaşamaya çalışıyorum."

Tilif, eşinin tahliye edildiğini elektronik kelepçe kararıyla aynı gün öğrendiğini belirterek, "Isparta'da tedavi görüyordum. Aradılar, ‘Zülbiye Hanım tahliye oluyor, kelepçe takılacak' dediler. Eve bin metre yaklaşamıyor. Beach Park'ta banklarda yattığını duydum, vicdan yaptım, gecenin üçünde buldum, eve götürdüm. Avukatımı bile aramadan kelepçeyi çıkarttırdım, uzaklaştırmayı kaldırdım. Eve aldım, geldim. Bütün dostlarım bana ‘beter ol’ dediler. Katilini nasıl affedersin, nasıl eve alırsın diye. Haklılar. Bu kelepçeyle anladım. Avukatını aramış. Bana elektronik kelepçe ve iki ay evden uzaklaştırma kararı çıkartmış. Dolayısıyla kelepçeyle bin metre yaklaşamıyorum, evi rahat rahat satabilmek için taktılar bu kelepçeyi. Ben yine de insanlık yaptım, pişman değilim" dedi.

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Necdet Tilif, boşanma ve tapu iptal davasının sürdüğünü, ancak evinin eşi tarafından satıldığını iddia etti. Tilif, "Ben insanlık yaptım, ama hep iyi niyetimden vuruldum. Çok zoruma gidiyor, canım acıyor, üşüyorum. 10 Ağustos 2024'ten beri sokaklardayım. 64 yaşındayım. Boşanma davam sürüyor ama tapu kalmadı ki" ifadelerini kullandı.

PARKTA ÇADIRDA KALIYOR

Şu anda Antalya Adliyesi'nin hemen yakınındaki bir parkta kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Necdet Tilif, yardım çağrısında bulunarak, "Direnmeye devam ediyorum. Yardım istiyorum insanlardan. Ben hümanist bir insanım, değişemem. Rahmetli annem beni kana kanla değil, gönül kazanmam için büyüttü" sözleriyle yaşadığı durumu anlattı. Tilif ayrıca, çadırının arkasındaki duvara astığı, kendisine ait yaralanma fotoğraflarını ve yaşadığı çadırı gösteren kareleri birleştirerek hazırladığı afişle sesini duyurmaya çalışıyor.

