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İntihar etmekten kurtarmıştı! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu! "Kızdan o kadar çok bahsetti ki..."

Youtube'da "Röportaj Adam" adıyla bilinen Mahsun Karaca, İstanbul'da köprüde intihar girişiminde bulunan bir genci ikna etmeye çalışırken görüntülenmişti. İntihardan vazgeçen gençle buluşacağını söyleyen Karaca, sözünü tuttu ve o gençle buluştu.

İntihar etmekten kurtarmıştı! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu! "Kızdan o kadar çok bahsetti ki..."
Jale Uslu

İstanbul'da bir genç köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar etmemesi için çevredekiler ikna etmeye çalışsa da genç bir türlü vazgeçmemişti. sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca da ikna etmeye çalışanlar arasındaydı.

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O anlarda görüntülenen fenomen isim, Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşarak, gençle buluşacağını söylemişti. "İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." demişti.

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O GENÇLE BULUŞTU!

Mahsun Karaca, yaptığı paylaşımla intihara kalkışan gençle buluştuğunu duyurdu. Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan ben kendimi köprüden atacağız" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Karaca
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