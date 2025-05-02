İntihar etmekten kurtarmıştı! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu! "Kızdan o kadar çok bahsetti ki..."

İstanbul'da bir genç köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar etmemesi için çevredekiler ikna etmeye çalışsa da genç bir türlü vazgeçmemişti. sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca da ikna etmeye çalışanlar arasındaydı.

O anlarda görüntülenen fenomen isim, Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşarak, gençle buluşacağını söylemişti. "İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti

O GENÇLE BULUŞTU!

Mahsun Karaca, yaptığı paylaşımla intihara kalkışan gençle buluştuğunu duyurdu. Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan ben kendimi köprüden atacağız" notunu düştü.