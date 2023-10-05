MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İntihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı

İntihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı

05.10.2023 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'ya son olarak Siroz teşhisi konduğu ortaya çıkmıştı. Zor günler geçirdiği ve intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı. Harika Avcı hakkındaki iddiaları da yalanladı.

Bir döneme güzelliğiyle damga vuran Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı'nın zor günler geçirdiği iddia edilmişti... Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'ya son olarak Siroz teşhisi konduğu ortaya çıkmış ve hatta intihar girişiminde bulunduğu da söylenmişti.

Maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleriyle daha önce de gündeme gelen Harika Avcı'nın tedaviyi reddettiği, evden çıkmadığı ve kimseyle görüşmek istemediği konuşulurken 2. Sayfa ünlü oyuncunun son halini yayınladı.

Bakırköy'deki evinin önünde köpeğini dolaştırırken görüntülenen Harika Avcı "İyiyim ya bomba gibi" dedi.

1

Avcı, "Yakın zamanda abinizi kaybetmişsiniz, başınız sağ olsun" sorusu üzerine de "Abim hayatta, yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı. Ancak Avcı'nın komşuları ve esnaflar, sanatçının abisinin vefat ettiğini naaşının da evden çıkarıldığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2023-10-05 104115

Dünya trendine uydu! Külotla defileye gitti Dünya trendine uydu! Külotla defileye gitti

EV SAHİBİ: TELEFONLARIMIZI AÇMAYINCA POLİSLE EVE GİTTİK

Harika Avcı'nın ev sahibi ise "Kendisinden haber alamayınca kapıcıdan gidip bakmasını istedik. Telefonu kapalı, kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkarttırarak çilingirle birlikte eve gittik. Biz eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cam tavanlı lüks evi olay oldu! İşte fiyatıCam tavanlı lüks evi olay oldu! İşte fiyatı
Pozlarıyla dikkat çekti! Kerimcan Durmaz dayanamadıPozlarıyla dikkat çekti! Kerimcan Durmaz dayanamadı
Ünlü rapçi ile dudak dudağa paylaşımı olay olduÜnlü rapçi ile dudak dudağa paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı ünlü oyuncu ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.