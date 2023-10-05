İntihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı

Bir döneme güzelliğiyle damga vuran Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı'nın zor günler geçirdiği iddia edilmişti... Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'ya son olarak Siroz teşhisi konduğu ortaya çıkmış ve hatta intihar girişiminde bulunduğu da söylenmişti.

Maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleriyle daha önce de gündeme gelen Harika Avcı'nın tedaviyi reddettiği, evden çıkmadığı ve kimseyle görüşmek istemediği konuşulurken 2. Sayfa ünlü oyuncunun son halini yayınladı.

Bakırköy'deki evinin önünde köpeğini dolaştırırken görüntülenen Harika Avcı "İyiyim ya bomba gibi" dedi.

Avcı, "Yakın zamanda abinizi kaybetmişsiniz, başınız sağ olsun" sorusu üzerine de "Abim hayatta, yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı. Ancak Avcı'nın komşuları ve esnaflar, sanatçının abisinin vefat ettiğini naaşının da evden çıkarıldığını söyledi.

EV SAHİBİ: TELEFONLARIMIZI AÇMAYINCA POLİSLE EVE GİTTİK

Harika Avcı'nın ev sahibi ise "Kendisinden haber alamayınca kapıcıdan gidip bakmasını istedik. Telefonu kapalı, kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkarttırarak çilingirle birlikte eve gittik. Biz eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" şeklinde konuştu.



