İntiharkolik adam yine sahnede!

Olay merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir kişinin 12 katlı inşaatın damına çıkıp kendini sarkıttığını görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatın damına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bu arada meraklı vatandaşlarda intihar girişiminde bulunan şüpheliyi görüntülemek için birbiriyle yarıştı. İnşaatın yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan genç kızlar da bu anları görmek için işlerini bırakıp olay yerine geldi. Polis ise şahsı inşaatı ikna etmek için yaklaşık 20 dakika çaba gösterdi. Bir süre sonra şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

TANIDIK ÇIKTI

Bu arada intihar girişiminde bulunan şahsın daha öncede eşinin terk etmesini, işsizliği ve çocuklarına doğum günü hediye alamamayı bahane ederek tam 7 kez intihar girişiminde bulunan Şevki Yıldız (40) olduğu ortaya çıktı. Yıldız bu kez de işsiz olduğunu bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu, iş bulamadığını ne iş olursa yapabileceğini söyledi.

kez intihar girişiminde bulunan Yıldız'a çocuklarına doğum günü hediyesi alamadığı için intihar girişiminde bulunduktan sonra vali sahip çıkmış çocuklarına hediye almıştı. Yıldız, polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA

