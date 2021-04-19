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İntikam yemini eden Ukrayna’nın ilk kadın hükümdarı Olga’nın filmlere konu olacak hayatı şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok kadın hükümdar imza attıkları işler ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. Özellikle kadınların erkeklerin gölgesinde kaldığı süreç içerisinde zekaları ve cesaretleriyle ön plana çıkmış hükümdarların sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Sizler için bu kadın hükümdarlardan biri olarak tarihe geçen Olga’nın intikam hikayesini sizler için araştırdık.

İntikam yemini eden Ukrayna’nın ilk kadın hükümdarı Olga’nın filmlere konu olacak hayatı şaşırttı
  1. yüzyılda Kiev Knezliği hükümdarı İgor ile evli olan Olga aslında çok mutlu bir hayat sürüyordu. Çiftin 3 yaşındaki oğulları Svyatoslav ile yaşamlarına devam ederlerken, Kiev Knezliği'nin baş düşmanı Doğu Slav kabilesi olan Drevlian'lar, hükümdar İgor'u çok fazla vergi aldığı için öldürür. Eşinin ölümünün ardından Olga bambaşka bir insan dönüşür. Hatta bu değişim onu tarihin en cesur kadını olarak kabul edilmesini sağladı.

Eşinin ölümünün ardından Olga yeni hükümdar olarak belirlendi. Fakat Drevlian'ların başka bir planı vardı. Olga’ya elçi gönderen kabile artık kan dökülmemesi adına onun Drevlian’ın prensi ile evlenmesi ve yönetimi devretmesi gerektiğini söyler. Fakat Olga buna karşılık olarak kabilenin gönderdiği elçileri diri diri gömer. Kendisine yapılan bu teklifin sonrasında Olga, Drevilan kabilesinin soyunu bitirme kararı alır ve intikam için harekete geçer.

İlk olarak Drevlian prensine bir mektup yazar ve evlilik teklifini kabul ettiğini iletir. Ancak onu almaları için Drevlian'ın en önde gelen asilzadelerin onu almasını ve yolda eşlik etmesini talep eder. Bunun üzerine Kiev’e Drevlian’ın en kıdemli asilzadeleri gelir. Olga planını harekete geçirmek için onlara iyi davranır ve yoldan gelmelerini bahane ederek hamamı hazırlattığını söyler. Asilzadeler hamama girince kapıları kilitleten Olga, tüm hamamı ateşe verir. Olga, kocasının intikamı için ilk adımı bu şekilde atar.

İntikam planındaki bir sonraki hamle ise bizzat Drevlian’ların memleketine giderek eşi adına bir cenaze yemeği düzenlemek olur. Bu yemeğe Drevlian halkının ve yönetiminin en önde gelenlerini çağırır. Hizmetkarlarına tüm davetlilere fazlaca şarap servisi yapmasını tembihleyen Olga, sarhoş olan tam 5000 Drevlin'liyi askerlerine öldürtür.

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Gözünü adeta intikam ateşi saran Olga, geriye kalan tüm Drevlian'lar için bir ordu hazırlatır. Derken Drevlian'dan bir mektup gelir.Drevlian kabilesi, Olga'ya artık tahtından vazgeçtiklerini ve daha fazla katliam yapmamasını ister. Bunun üzerine Olga, bu kadar ceza yeterli diyerek onları bağışlayan bir mektup yazar. Mektubunda vergi olarak her evden üç güvercin ve iki kırlangıç kafesleyip göndermelerini ister. Drevlian'lılar bunu yapar ve herkes evinde beslediği güvercin ve kırlangıcını Olga'ya gönderir, fakat Olga çoktan intikam planını yapmıştır.

Askerlerine her bir güvercin ve kırlangıcın ayağına bez bağlayıp tutuşturmalarını emreden Olga, bu kuşları güneş batınca salmalarını söyler. Kuşlar salınınca evlerine yani Drevlian'a döner ve kondukları her yer tek tek tutuşur. Drevlian'da ortalık bir anda cehenneme döner ve çok az kişi kaçabilir.Ancak Olga insanların kaçmasının önüne geçebilmek için çoktan askerlerini göndermiştir ve kaçanlar bir bir öldürülür. Askerler, asilzadeleri esir olarak alır ve Olga tarafından sadık hizmetkarlarına köle olarak hediye edilir.

Olga, Drevlian'ların kökünü kuruttuktan sonra ülkesine Hristiyanlığı yayar ve öldüğünde azize olarak anılır. Günümüzde hem Ukrayna hem de Rusya'da Olga'ya büyük saygı duyulur.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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