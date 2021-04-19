İntikam yemini eden Ukrayna’nın ilk kadın hükümdarı Olga’nın filmlere konu olacak hayatı şaşırttı

yüzyılda Kiev Knezliği hükümdarı İgor ile evli olan Olga aslında çok mutlu bir hayat sürüyordu. Çiftin 3 yaşındaki oğulları Svyatoslav ile yaşamlarına devam ederlerken, Kiev Knezliği'nin baş düşmanı Doğu Slav kabilesi olan Drevlian'lar, hükümdar İgor'u çok fazla vergi aldığı için öldürür. Eşinin ölümünün ardından Olga bambaşka bir insan dönüşür. Hatta bu değişim onu tarihin en cesur kadını olarak kabul edilmesini sağladı.

Eşinin ölümünün ardından Olga yeni hükümdar olarak belirlendi. Fakat Drevlian'ların başka bir planı vardı. Olga’ya elçi gönderen kabile artık kan dökülmemesi adına onun Drevlian’ın prensi ile evlenmesi ve yönetimi devretmesi gerektiğini söyler. Fakat Olga buna karşılık olarak kabilenin gönderdiği elçileri diri diri gömer. Kendisine yapılan bu teklifin sonrasında Olga, Drevilan kabilesinin soyunu bitirme kararı alır ve intikam için harekete geçer.

İlk olarak Drevlian prensine bir mektup yazar ve evlilik teklifini kabul ettiğini iletir. Ancak onu almaları için Drevlian'ın en önde gelen asilzadelerin onu almasını ve yolda eşlik etmesini talep eder. Bunun üzerine Kiev’e Drevlian’ın en kıdemli asilzadeleri gelir. Olga planını harekete geçirmek için onlara iyi davranır ve yoldan gelmelerini bahane ederek hamamı hazırlattığını söyler. Asilzadeler hamama girince kapıları kilitleten Olga, tüm hamamı ateşe verir. Olga, kocasının intikamı için ilk adımı bu şekilde atar.

İntikam planındaki bir sonraki hamle ise bizzat Drevlian’ların memleketine giderek eşi adına bir cenaze yemeği düzenlemek olur. Bu yemeğe Drevlian halkının ve yönetiminin en önde gelenlerini çağırır. Hizmetkarlarına tüm davetlilere fazlaca şarap servisi yapmasını tembihleyen Olga, sarhoş olan tam 5000 Drevlin'liyi askerlerine öldürtür.