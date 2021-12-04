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İntizar kimdir, aslen nereli? Şarkıcı İntizar kaç yaşında ve evli mi?

04.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta İntizar konuk oluyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programda yer alacak olan olan şarkıcı İntizar'ın hayatı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki İntizar kimdir, aslen nereli? İntizar kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü sanatçının hayatı...

İntizar kimdir, aslen nereli? Şarkıcı İntizar kaç yaşında ve evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında bu hafta İntizar yer alıyor. Şarkıları ve dizi müzikleriyle sevilen isimlerden olan İntizar'ın hayatı araştırılıyor. Peki İntizar kimdir, aslen nereli?

İNTİZAR KİMDİR?

İİntizar adıyla bilinen İntizar Arslan 1974 senesinde Tunceli'de doğmuştur. Türk besteci, söz yazarı ve şarkıcı İntizar, Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur. İntizar'ın babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi sebebiyleMuğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olmuş olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkmıştır ve Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiştir. Albüm teklifi almıştır. Uzun seneler Ferdi Tayfur ile çalışmıştır. Sanatçı hiç evlenmemiştir.

Albüm çıkarmasının ardından dizi müzikleri de yapan sanatçı güçlü söz yazarlığı ve farklı ses tonuyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçının ayrıca Yıldız Tilbe'nin kuzeni olduğu biliniyor.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1997)
Gece Nemi (2000)
Göçebe (2002)
Ömrüm Senindir (2009)
Aşk Yağmurları (2013)
Konu Sen Olunca (2018)
Aldanırım (2003)
Nazar Boncuğum (2005)
Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)


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