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iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Apple, geliştiriciler için iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Peki, iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi ile sisteme yeni özellikler ekleniyor mu? İşte güncellemenin detayları.

iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?

Cupertinolu teknoloji üreticisi Apple, iOS güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. iOS 12.1.2 güncellemesi ile sistemdeki kritik sorunları çözen Apple, yaklaşık 3-4 haftadır da iOS 12.1.3’ün Beta sürümlerini test ediyor. Geliştiriciler üzerinde testlerinde devam eden Apple, bu süreçte iOS 12.1.3 Beta 3 ile karşımıza çıktı. Peki, bu Beta ile sisteme yeni özellikler ekleniyor mu?

iOS 12.1.3‘ün Beta 3 sürümü ile de sisteme yeni bir özellik eklenmiyor. Apple, iOS 12.1.3 güncellemesi ile muhtemelen sadece sistemdeki hataları giderecek. iOS 12’nin artık major bir güncelleme almayacağını düşünüyoruz.

Apple, Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 19 etkinliğinde iOS 13’ü tanıtacak. Bu sürece kadar artık firma yeni bir özellik sunmayacaktır.

iOS 13 güncellemesi ile artık karanlık tema seçeneğinin ve yepyeni özelliklerin ekleneceği kesin. Ancak bu tarihe kadar Apple’dan yenilik beklemek doğru olmaz. Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.1.3 güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.1.3 Beta 3 Apple Teknoloji

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