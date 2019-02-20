iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz haftalarda grup FaceTime özelliğinde yaşanan bir güvenlik açığı ile sarsılmış ve apar topar iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlanmıştı. Geliştiricileri için sunduğu iOS 12.2 Beta 2 güncellemesi ile bu açığı kapatmayan Apple, bugün yayınladığı yeni Beta ile güvenlik açığını kapattı.

iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile artık Beta sürümde de grup FaceTime özelliği kullanılabiliyor. Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan bu güncelleme ile bir takım yenilikler de sisteme ekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü yükleyebilirsiniz. Beta sürümünü yüklemede önce iTunes üzerinden yedek almayı sakın unutmayın.

Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.

Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.

Apple News uygulamasının adı News oldu.

HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.

Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.

Wallet uygulamasının ayrıntılarına güncellenmiş düğmeler eklendi.