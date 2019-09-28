iOS 12.4.2 güncellemesi neler getiriyor?

Ancak Apple bugün sürpriz bir şekilde iOS 12.4.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile sisteme yeni özelliklerin eklenmediğini belirtelim.

iOS 12.4.2 ile Google Project Zero ekibinin bulmuş olduğu kritik güvenlik açıkları yamalanıyor. Bu güvenlik açığının uygulamaların uzaktan kontrol edilmesi ve iPhone’daki verileri okuma ile ilgili olduğu söyleniyor. Apple ayrıca aynı güvenlik açığından dolayı Apple Watch için watchOS 5.3.2 güncellemesini de yayınladı.

Apple Watch Series 1 ve Series 2 bildiğiniz gibi henüz watchOS 6 ile tanışmadı. 2019 bitmeden watchOS 6 ile tanışacak olan bu modellerin watchOS 5.3.2‘yi kurmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Eğer kullanmış olduğunuz cihaz iOS 13 güncellemesini almadıysa ve iOS 12 kullanıyorsanız bu güncellemeleri şiddetle yüklemenizi öneriyoruz.

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