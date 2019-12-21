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iOS 13.3.1 Public Beta nasıl yüklenir?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz günlerde geliştiricileri için iOS 13.3.1 Beta sürümünü yayınlamıştı. Sistemde yaşanan küçük çaplı sorunları çözen Apple, bu sürüm ile yenilik sunmaktan çok performansa önem vermişti.

iOS 13.3.1 Public Beta nasıl yüklenir?

Ocak ayında nihai sürümü yayınlanacak olan iOS 13.3.1’in şimdi de herkesin yükleyebileceği Public Beta sürümü yayınlandı. Halka açık sürüm ile testlerini daha hızlı bir şekilde yapabilen Apple, bu sayede nihai sürümlerin daha erken yayınlayabiliyor.

Herkese açık sürümü yüklemeden önce iPhone’unuzun yedeğini mutlaka iTunes ile almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu sürümü beğenmez veya sorun yaşarsanız geri dönüş için ya bu yedeği kullanacak ya da cihazı komple sıfırlamak zorunda kalacaksınız.

iOS 13.3.1’in herkese açık sürümünü yükledikten sonra yeni Beta’lar otomatik olarak cihazınıza OTA üzerinden gelecek. Nihai sürüm yayınlandığında ise direkt güncellemeyi kurup, iOS 13.3.1’in final halini kullanabilirsiniz.

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS ios güncelleme

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