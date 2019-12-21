iOS 13.3.1 Public Beta nasıl yüklenir?

Ocak ayında nihai sürümü yayınlanacak olan iOS 13.3.1’in şimdi de herkesin yükleyebileceği Public Beta sürümü yayınlandı. Halka açık sürüm ile testlerini daha hızlı bir şekilde yapabilen Apple, bu sayede nihai sürümlerin daha erken yayınlayabiliyor.

Herkese açık sürümü yüklemeden önce iPhone’unuzun yedeğini mutlaka iTunes ile almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu sürümü beğenmez veya sorun yaşarsanız geri dönüş için ya bu yedeği kullanacak ya da cihazı komple sıfırlamak zorunda kalacaksınız.

iOS 13.3.1’in herkese açık sürümünü yükledikten sonra yeni Beta’lar otomatik olarak cihazınıza OTA üzerinden gelecek. Nihai sürüm yayınlandığında ise direkt güncellemeyi kurup, iOS 13.3.1’in final halini kullanabilirsiniz.

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.