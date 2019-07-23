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iOS 13 Beta 4 ile müzik paylaşımı geldi

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TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Apple, WWDC 19 etkinliğinde sergilediği iOS 13 sürümü ile müzik paylaşma özelliğinin geleceğini açıklamıştı. Ancak bunun için sadece ekran görüntüleri paylaşan ve demo bile yayınlamayan Apple, iOS 13 Beta 4 güncellemesi ile bu özelliği sürpriz bir şekilde kullanıma sunmaya başladı. Peki, bu özellik hangi kulaklıklarda ve hangi cihazlarda çalışıyor?

iOS 13 Beta 4 ile müzik paylaşımı geldi

Apple’ın iOS 13 ile sunacağı müzik paylaşma özelliği şimdilik sadece AirPods 1. nesil, AirPods 2. nesil ve Powerbeats Pro kulaklıklarını destekliyor. Ayrıca bu özellik; iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Pro 12,9 inç (2. nesil veya üstü), iPad Pro 11 inç iPad Air (3. nesil), iPad Mini (5. nesil) ve iPod Touch (7. nesil) modellerinde olacak.

Müzik paylaşma özelliği sayesinde tek cihaz üzerinde dinlenen müzik, birden fazla kablosuz kulaklığa aktarılabilecek. AirPlay 2’ye benzeyen bu özelliğin ilerleyen günlerde diğer kablosuz kulaklıkları da destekleyeceği söyleniyor. Ancak tahminlerimize göre bu özellik sadece Apple ve Apple’ın bünyesinde yer alan Beats’in kulaklıklarına özel olacak.

iOS 13 BETA NASIL YÜKLENİR?

2.1.Adım: Safari üzerinden Beta Profiles sayfasını açın.
2.Adım: iOS 13 kutucuğundan Download seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Download dedikten sonra profiliniz otomatik olarak indirilecektir. Ayarlar’a gidin.
4.Adım: Ayarlar menüsünden profili yükle seçeneğine tıklayın.
5.Adım: Profili yükledikten sonra iPhone’unuz yeniden başlatılacak.
6.Adım: iPhone açıldığında; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ü indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
İOS 13 beta 4 Apple

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