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iOS 13 için Jailbreak işlemi mümkün olacak

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 22.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Apple bildiğiniz gibi iOS işletim sistemini kapalı bir yapıda tutarak farklı özelliklerin eklenmesini engelliyor.

iOS 13 için Jailbreak işlemi mümkün olacak

Hackerlar da iOS‘teki güvenlik açıklarından faydalanarak iPhone ve iPad‘ler için Jailbreak işlemi ile iOS’i özgür kılabiliyordu. Ancak iOS 7 dönemi ile Jailbreak kullanımı oldukça azalmıştı.

Apple’ın sunduğu yenilikler ile Jailbreak‘e gerek duymayan kullanıcıların yanında, azımsanamayacak kadar büyük bir kesim de Jailbreak kullanmaktan vazgeçmemişti.

Jailbreak’ten dolayı hala iOS 12 kullananlar için bugün müjdeli haber geldi. checkra1n isimli hacker, iOS 13’te Jailbreak işleminin gerçekleştirebileceğini müjdeledi. Şimdilik geliştirme aşamasında olan bu aracın çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

Ancak muhtemelen bu işlem sadece iOS 13 ve iOS 13.1 sürümlerinde yapılabilecek. Çünkü Cupertinolu teknoloji devi, Kasım ortasında yayınlayacağı iOS 13.2 ile güvenlik açıklarını kapatacaktır.

iOS cihazınızı Jailbreak’lediğiniz zaman; cihazın güvenlik açıklarına mahrum kalacağını belirtelim. Hatta bir çok bankacılık uygulaması sırf bu işlemden dolayı çalışmaya da biliyor. Size tavsiyemiz, Apple’ın yayınlamış olduğu güncellemeleri yükleyerek cihazınızı güvenli tutmanız yönünde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 13 jailbreak

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